Miss Budková skrývá nedokonalost na kráse: srostlé prsty u nohou

"Mám srostlý druhý a třetí prst, ale není to vidět, takže můžu nosit i otevřené boty. Máme to v rodině dědičné, já to zdědila po taťkovi," říká Budková o vrozené vývojové vadě zvané syndaktylie, která postihuje horní i dolní končetinu.

Krásná brunetka ulítává na spodním prádle, ale botám se také nebrání. Obouvá si je podle nálady. "Vím, že když mám špatnou náladu a vzala bych si podpatky, tak si je určitě ulomím," směje se Budková. Důvod ke špatné náladě rozhodně nebyl ve chvíli, kdy si přebírala jednu z cen za úspěch v soutěži krásy - šek na třicet tisíc korun na výběr bot a doplňků z pestrobarevné jarní kolekce u Bati.

Boty si spolu s ní vybírala i II. Česká Vicemiss Zina Štovíčková, měla na ně dvacet tisíc korun a Česká Miss Iveta Lutovská. Ta se o padesátitisícový šek, který jí předal marketingový ředitel společnosti Baťa Radek Hrachovec, podělí s kamarádkou Lili Sarah Fischerovou, respektive s její nadací Slunce dětem. Nakoupí totiž boty dětem z dětského domova.