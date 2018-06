Miss bude pod róbou úplně nahá

"Jana si nepřála žluté šaty, tak jsme se shodly na dvou bílých a jedněch růžových," řekla iDNES návrhářka Beata Rajská. S sebou si Jana veze šatů celkem dvě desítky.

Doleželová odlétá na měsíc a moc se těší. Určitě si s sebou poveze malou porcelánovou sovičku od přítele pro štěstí. Podrobně se už na všechno vyptala Michaely Wostlové, která byla nedávno v Číně na Miss International. Má za sebou povinná očkování a piluje ještě skladbu na piáno, aby se mohla zúčastnit doprovodné soutěže Miss Talent. "Učila jsem se deset let na klavír, tak si troufnu, ale do soutěže Miss Sport nepůjdu," má už Jana rozmyšleno.

"Oproti blondýnkám, které jsme poslali na soutěž v uplynulých letech, je Jana výrazná a mohla by tak zaujmout vzhledem," tipuje šance čtyřiadvacetileté magistry farmacie manažerka APK./2 Jana Dvořáková. Jana má podle ní šanci se dostat do finálové desítky, protože má bílou pleť a tmavé vlasy, což není ve světě obvyklá kombinace.

Půvab znásobí bez kalhotek

Svůj půvab Doleželová znásobí, oblékne-li se do hlavních večerních šatů, které jsou průsvitné a velmi sexy. Aby nepokazila dojem, nebude mít spodní kalhotky. Model je inspirován cukrovou vatou z aktuální módní kolekce Rajské nazvané Výzva, kterou představí v polovině listopadu.

"Získala jsem nádherný, pro mě speciálně utkaný materiál," prozradila iDNES Rajská. "Inspiroval mě k tomu, abych oblečením vyjádřila vše, po čem touží ženy, jako je láska, mazlení, pohlazení. Takové něžné a příjemné city, nic hmatatelného, to je jako cukrová vata, která se v ústech rozplývá a zůstává v nich příjemně a sladce," vysvětlila návrhářka, která už letos misskám šije naposledy. "Po čtyřech letech spolupráce jsem potřebovala vypnout," přiznala Rajská, která prý navíc dostala lákavou nabídku ze zahraničí. Mluvit o ní ale zatím nechce, aby šanci nezakřikla.

Finále Miss World se koná v čínském městě Sanya 4. prosince. Utká se v něm zhruba stovka krásek z celého světa. Předvedou se v plavkách a ve večerních šatech. Deset nejšťastnějších, které postoupí do výběru, pak čeká rozhovor. "Obrovský úspěch je dostat se do výběru, ale neznám konkurenci, tak nemůžu odhadnout svoje šance. Jde hlavně o to dobře reprezentovat, nečekám vítězství," podotkla dvaadvacetiletá brunetka z Uničova. Čeští diváci uvidí finálový večer v televizi.