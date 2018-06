Miss Bučková zapomněla na víru i na stud a svlékla se

Přijala totiž nabídku nafotit sexy fotky v rámci natáčení reportáže pro televizní magazín Top Star. Ještě před tím se ovšem radila s tatínkem. "Celá naše rodina je věřící a tak jsem se potřebovala s někým poradit. Zavolala jsem taťkovi a zeptala se, co si o tom myslí a jestli mu to nebude vadit. A protože odpověděl, že pokud to budou fotky decentní, šla jsem do toho. Výsledek už viděl a je s ním spokojený. A musím říct, že jsem si focení docela užila a z fotek jsem mile překvapená i já," říká Bučková.

Svlékat se loňská Miss odmítá také proto, že má několik komplexů. Kromě odstátých uší, které už si nechala přišít, ji trápí boky a zadeček. Ten si také po celou dobu focení a natáčení úzkostlivě hlídala. Rozhodla se ovšem zbavit i tohoto komplexu a podstoupila neinvazní liposukci, kde se hubne bezbolestně pomocí ultrazvuku a výsledek je vidět hned po zákroku.

"Slyšela jsem o liposukci třetí generace, při které se tuky rozbíjejí pomocí ultrazvuku a ty se pak z těla vyloučí. Zkusila jsem si tedy nechat odsát přebytečný tuk na stehnech a výsledek byl senzační. Čtyřicet minut jsem si poležela ve speciálních nohavicích a když mě z nich vybalili, měla jsem v průměru o pět centimetrů míň," líčí modelka.

Úplně spokojená se sebou česká kráska stále není, focení či předvádění spodního prádla se teď už nebude tolik obávat. "Vím, že se hrozně řeším, i přítel mi zákrok rozmloval a říkal, že silná stehna nemám. Já ovšem chci být krásná asi jako každá žena už proto, že se krásou živím, a tak se o sebe budu vždycky starat," obhajuje se Bučková.