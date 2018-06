Miss Bučková si odjíždí budovat kariéru topmodelky

"Měla jsem sice původně letět do Milána, ale musela jsem to odložit právě proto, že mě agentura posílá na Top Model of The World," vysvětluje Bučková, která odlétá do Německa 10. února.

"Moc se na soutěž těším. Část se bude konat v německém Düsseldorfu a na část se přesuneme jinam. Vrátit bych se měla někdy na konci února."

Bučková po svém vítězství v České Miss absolvovala už jednu soutěž krásy, a to Miss Universe. Tato je prý ale úplně o něčem jiném.

"Hlavní rozdíl je v tom, že když jsem byla na Miss Universe, soutěžily tam dívky, které byly různě krásné. Mohly být menší a pevnější a mít jakoukoli postavu. Tahle soutěž je ale o opravdových topmodelkách, na výšce a proporcích tady hodně záleží," zdůrazňuje Česká Miss.

Na soutěž se velmi pilně připravuje. Má vybrané šaty a dokonce už stihla okouknout i konkurenci.

"Viděla jsem jenom některé fotky dívek. Nedá se podle toho určit, jestli mám šanci. Na fotkách dívka vždycky vypadá jinak než v reálu. Ale já každopádně budu bojovat," tvrdí odhodlaně rodačka ze Strážnice, která je ráda, že nemusí mít na soutěži národní kostým a nemusí absolvovat volnou disciplínu.

Po soutěži čeká Elišku Bučkovou dovolená a také finále nového ročníku České Miss.