Miss Bučková si nechala aplikovat botulotoxin do podpaží

Eliška Bučková si před cestou do Milána nechala odstranit mateřská znaménka. Další zákrok, aplikace botulotoxinu do podpaží, sice není vidět, ale modelka se po něm bude lépe cítit. Nebude se totiž potit.

"Po aplikaci jsem se téměř vůbec v podpaží nepotila a při práci modelky je to výhoda. Na přehlídkách je člověk ve stresu, potí se a pak je trapas, když má modelka upnuté tričko a kruhy potu pod pažemi," vysvětlila Bučková. "Se zákrokem, který jsem teď podstoupila už podruhé, mám zkušenost, a i když není příjemný, nebolí to a trvá to jen půl hodiny," upřesnila.

Botulotoxin při tomto ošetření ucpe potní žlázy. Organismus si však hledá jinou cestu, jak pot z těla vyloučit. Podle modelky ale tento vedlejší účinek není nepříjemný. "Odrazí se to tím, že se člověk potí na jiných místech. Já jsem se začala více potit na dlaních, ale škodlivé to není," popsala modelka, která doufá, že v Miláně získá lepší práci.

Zůstat tam ale nehodlá. V Praze ji drží hlavně její partner Vašek Noid Bárta. O svých plánech odjet mu dosud neřekla. "Vašek o tom ještě neví. Ale neplánuju létat někam na dva měsíce. Spíše vždy na pár dnů nebo na týden, jen na konkrétní práci klientů," řekla Bučková.

Česká Miss se aktuálně pyšní mírami 89 - 62 - 93 a kromě návštěvy plastického chirurga si nechává i prodlužovat řasy a hlídá si jídelníček. Jak uvedla, chce kvůli práci vypadat co nejlépe. V průběhu Vánoc ale půjde práce stranou a Eliška je prožije klasicky se svojí rodinou na Moravě. Na Štědrý den tak budou partneři odděleni, ale v průběhu svátků se navštíví. "S dárky to nebudeme nijak přehánět a raději si zajedeme na nějakou příjemnou dovolenou," uzavřela Bučková.