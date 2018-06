Miss Bučková odmítá focení do Playboye. Kvůli rodné Moravě

"Vím, že se do Playboye dají fotit i holky oblečené a že vzniknou jen sexy fotky, ale u nás na Moravě je to brané trochu jinak. Tenhle časopis je tam na stejné úrovni jako třeba Maxim a kdybych se v něm objevila, bylo by úplně jedno, jestli jsem nahá, nebo oblečená. Svlékat se ale nikdy nebudu, nechci to z vlastního přesvědčení," říká Bučková.



Eliška Bučková

Nejkrásnější dívka soutěže Michaely Maláčové má momentálně stejně jiné starosti, chystá se reprezentovat naši zemi na mezinárodní soutěži krásy Miss Universe, která se bude letos konat ve Vietnamu. Hodit se jí budou rozhodně jarní trendy líčení francouzskou kosmetikou Bourjois, s nimiž se spolu se svými kolegyněmi Hanou Svobodovou a Elisavet Charalambidu seznámila v parfumerii Visage for Stars, ale i znalosti o Vietnamu.



"Připravovala jsem si už řeč, že Vietnam podporujeme i u nás, máme tady vietnamská tržiště a podobně," říká se smíchem Bučková. Do tržnic prý mimochodem kdysi nakupovat chodila, od té doby, co je miss a ptají se jí na značky oblečení, už si to prý ale nemůže dovolit.

Půvabná brunetka ale víc leží v knihách o historii Vietnamu a čeká ji také intenzivní kurz angličtiny. "Postupně se učím všeobecný přehled, budu studovat válku ve Vietnamu, myslím, že se mě budou ptát třeba na můj názor na volbu prezidenta v Americe a podobně. No a kromě toho sbírám knížky na čtení, jak mi radila Míša Maláčová, budu je prý potřebovat, abych se tam neunudila. Beru s sebou psychologické knihy, ty mě zajímají nejvíc, třeba jak správně vychovávat děti."