Miss Bolívie skončila za mřížemi. Převážela kilo kokainu

Bývalá královna krásy z roku 1993 byla zatčena v úterý ve východní Bolívii během nastupování do letadla. Drogy měla uschované ve dvojitém dně svého zavazadla, které si brala s sebou na palubu.

Roxana ale tvrdí, že o kokainu nevěděla. Taška je prý úplně nová, zakoupená jen krátce před odletem. Kde se v ní ale vzala droga, to Becerra netuší. Snad ji tam ještě před prodejem vložil sám prodavač. To ovšem zní velmi nepravděpodobně. Roxanu nyní čeká vazba a možná i několik let vězení.



Becerra však není jedinou kráskou, která má problémy se zákonem. V prosinci byla zatčena na italském letišti venezuelská modelka a herečka Mercedes Britová s kilem kokainu v žaludku. Jihoamerické missky mají zřejmě pašování v krvi. - více zde