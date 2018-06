Miss Blond se těší na Ples v Opeře

"Ples byl nádherný. Setkala jsem se tam s Martinem Fritzem, což je nositel titulu je Mr. Austria 2000. Milý hoch s osobitým kouzlem a šarmantním vystupováním. Při jeho volbě jsem byla členkou poroty. Setkala jsem se i s Miss Austria 2000 Patricií Kaiser, tančila jsem s Emilem Bauerem, ředitelem Miss Austria Corporation," svěřila se Jana (85 - 60 - 90). Za celý večer se nedotkla alkoholu, pila jen jen pomerančový džus.



Ples Miss Austria Corporation, což je rakouská organizace pořádající soutěže Miss Austria, Mr. Austria, Miss Blond International a další, trval do jedné hodiny v noci. Poté v lineckém Empire následovaly módní přehlídky a diskotéka. Vše pod dohledem televizních kamer a fotoreportérů.



Na plese se představily i finalistky soutěže Miss Horní Rakousko, která se uskuteční 10. února. Miss Blond 2000 International Janě Příhodové byla nabídnuta účast v porotě. Ale nejen ta!



"Během plesu jsem dostala řadu nabídek, mezi nimi i na práci v porotě Miss Austria 2001. Pracovní nabídky zvažuji, nabídky k sňatku ale ne!" rozesmála se nejkrásnější blondýnka Evropy. Tento titul získala loni v létě v rakouském Veldenu.



Jana s vyznamenáním studuje Střední odbornou školu oděvní v Třebechovicích pod Orebem, sama si navrhuje šaty. Svých úspěchů by prý nedosáhla bez podpory rodičů, ale také ředitele školy ing. Václava Kohouta a pedagogického sboru.



Miss Blond International 2000 mluví anglicky a částečně francouzsky, její oblíbenou knihou je Moc podvědomí, kterou napsal Josephe Murphy. Tančí klasické i latinskoamerické tance, stepuje, ráda hraje na kytaru a zpívá. "Mám ráda Lucii Bílou. Nejen krásně zpívá, ale má i krásné srdíčko, snaží se pomáhat," uvedla Jana.

S potěšením cestuje, poznává nové země, lidi, kultury, zvyky.

"Moc se mi líbilo v Dominikánské republice, jednou bych se chtěla podívat do Thajska. Kam pojedu letos na dovolenou, to ještě netuším, snad na týden do Chorvatska. Pokud to půjde, chtěla bych jezdit na závody trucků," dodala česká světlovlasá krasavice.