Miss Bikiny: Chci být diplomatkou

Dalších soutěží se krásná Ostravanka nezříká. "Ráda poznávám nová místa a nové lidi. Malta je navíc opravdu kouzelný ostrov, a tak možná ještě něco vyzkouším."



Program měly dívky nabitý, vyčerpávající, ale pěkný. "Během soutěže jsem měla možnost navštívit delfinárium a plavat s delfíny. Je to něco úžasného a nezapomenutelného. Splnil se mi jeden z mých snů," svěřila se Zuzana Putnářová.

A jaké plavky má Miss bikiny vlastně nejraději? "Asi mi to nebudete věřit, ale já nemám ráda žádné plavky," odpověděla sympatická Zuzana na dotaz zvědavého čtenáře.



Miss bikiny vyhrála Češka

Krásné slečny z celého světa se klaní před půvabem české dívky ze srdce Evropy. Mezinárodní soutěž Miss Bikiny 2003 vyhrála Zuzana Putnářová. Vítězství by bylo zázrakem, tvrdila ještě před pár dny na iDNES česká reprezentantka. Ve svůj úspěch skromná kráska nevěřila i přesto, že ji mnozí odborníci z modelingové branže favorizovali.

"A vítězkou se stává Zuzana Putnářová z České republiky!" Těmito slovy prezidenta soutěže Paula Chetcutiho se zázrak naplnil. Po tříhodinovém programu galavečera našla korunka pro vítězku místo na hlavě české dívky.

"Nechápu to! Jsem ale moc šťastná, mám velikou radost," komentovala hned po vyhlášení svůj úspěch viditelně zaskočená Zuzana. "Je to odměna pro všechny ty, co mi drželi palce, je to můj dárek pro ně!" svěřila se.

Cesta k vítězství byla pořádně složitá. Sedmatřicet krasavic přijelo před týdnem na Maltu usilovat o to, co se mohlo povést jen jediné z nich. Společně absolvovaly vyčerpávající program, kterým se společně připravovaly na finále. To zahájila divácky vděčná promenáda v národních krojích, během které Zuzana představila kroj z Uherskobrodska.

Největší aplaus ovšem sklidil exotický kroj plný barev, kterým oslnila Venezuelanka. "Během finále jsme byly na pódiu celkem pětkrát. Kromě krojů byly soutěžními disciplínami také promenády v klasických plavkách, ve sportovním oblečení, ve svatebních šatech a samozřejmě v bikinách," vypočítává jednotlivé součásti večera Češka.

"Nádherných dívek se letos zúčastnilo mnoho. Soutěžící z České republiky ale vynikala od počátku soutěže. Je nejen krásná, ale také velice rozumná, charismatická a charakterní," nechal se krátce po úspěchu naší dívky slyšet prezident soutěže Paul Chetcuti.

"Jediné, co mi malinko kazilo radost, byl postoj některých dívek po finále. Spousta z nich se přestala se mnou bavit, bylo vidět, že trošku závidí. O to víc mě potěšily ty holky, které přišly se skutečně upřímnou gratulací," říká nová Miss Bikiny 2003.

Do České republiky se Zuzana Putnářová vrací v pondělí. Jak sama říká, ze všeho nejvíc se těší na oslavu s rodiči. "Vždy jsem za vítězství dostala od maminky polárkový dort. Už se těším, jak si na něm pochutnám tentokrát," směje se nová královna krásy.