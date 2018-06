I krása může být drsná, chtějí dokázat finalistky Miss Army

Do soutěže se na podzim přihlásilo kolem 150 uchazeček. Všechny musely poslat fotku s army tematikou, 85 z nich se pak dostalo na internet, kde o finalistkách rozhodlo veřejné hlasování.

Desítka nejúspěšnějších dívek, které zajímá vojenská tematika, si teď dá do těla se cvičitelkou Hankou Kynychovou, která zasedne následně i v porotě soutěže. Podle ní by dokonalá Miss Army měla mít muskulaturu, chovat se trochu jako kluk a ukázat pěkný biceps, když zvedne zbraň. A o to se chce osobně postarat.

Kromě ní bude v porotě Miss Army i Česká Miss 2010 Jitka Válková a také moderátor a herec Petr Vágner, jehož oba rodiče byli v armádě. Ten má o ideální Miss Army jasno. "Měla by být něco mezi Hankou Kynychovou a Jitkou Válkovou. Fyzicky zdatná a přitom okouzlující," řekl.

Během finálového večera, který proběhne 21. dubna v Pivotelu v obci Lety, dívky čeká kromě tradičního rozhovoru s moderátorem také zkouška síly a šikovnosti nazvaná "zamakej a natoč", dále zkouška přesnosti a pevných nervů nazvaná "tankový granátník" a oblíbenou promenádu v plavkách nahradí promenáda v army mini. I drsňačky z Miss Army tak budou muset nazout vysoké podpatky.

Finalistky Miss Army s členy poroty

Na vítězku čeká řada zajímavých cen, mimo jiné pobyt v hotelu Evropa v Praze a zásoba piva.

"Svět army byl, je a bude vždy velmi populární pro širokou veřejnost, od nejmenších dětí až po dospělé, je lákavý pro ženy i muže. Důkazem velké popularity spojení dívek či žen a drsného army prostředí jsou hollywoodské trháky, jako například Vojín Banjaminová s Goldie Hawn, G. I. Jane s Demi Moore, Lara Croft s Angelinou Jolie, v případě samotné soutěže miss pak Slečna Drsňák se Sandrou Bullockovou. Proto věříme, že tato soutěž osloví široké spektrum lidí," říká ředitel soutěže Jakub Hladký.