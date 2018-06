Miss Aneta Vignerová se rozešla s přítelem a narychlo opustila Prahu

"S přítelem jsme se rozhodli, že náš téměř dvouletý vztah ukončíme, a tak jsem řešila bydlení a s tím související stěhovaní. Důvody rozchodu ale zmiňovat nechci, je to moje soukromá záležitost a s již bývalým partnerem jsme se dohodli, že to necháme jen mezi námi. Zůstáváme i nadále přátelé," řekla iDNES.cz Vignerová.

Kvůli rozchodu se odsunula zpět do Havířova, kde má rodinu. V Praze jí totiž už před časem skončil bezplatný pronájem pramenící z vítězství v soutěži krásy a nový pronájem si po odchodu od přítele zatím nezajistila.

Aneta přijela do metropole jen na skok kvůli focení s předním českým fotografem Jakubem Ludvíkem, který si ji vybral jako jednu z tváří připravovaného diáře, v němž se objeví i Daniel Landa, Olga Lounová, Jiřina Bohdalová či Filip Renč.

Nyní si chce Vignerová dopřát především klid a po svátcích zváží, co dál. Návrat do metropole rozhodně nevylučuje a o předsevzetí do roku 2011 má zcela jasno.

"Moc bych si přála, abych se mohla bezstarostně věnovat práci, a samozřejmě se těším na zajímavé pracovní nabídky, které se v roce 2011 objeví. Určitě je pro mě ale nejdůležitější zdraví, protože bez toho nic nejde," uzavírá Aneta Vignerová.