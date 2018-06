Na nenávist jsem byla připravena, říká Miss America s indickými kořeny

"Bylo to něco, co mě nepřekvapilo. Stejné druhy poznámek jsem zažila, když jsem vyhrála Miss New York a věděla jsem, že když jsem vyhrála Miss America, bude to tu znovu," cituje Davuluri list New York Daily News.

Davuluri se narodila ve městě Syracuse, odkud pochází také další Miss America Vanessa Williamsová. Modelka a pozdější zpěvačka a herečka před třiceti lety kvůli svému afroamerickému původu bojovala se stejnými předsudky. Williamsová se však musela titulu vzdát, když časopis Penthouse koupil a otiskl její nahé fotky.

"Měla podobné reakce, když ji korunovali. To jen ukazuje, že po 30 letech jsme se sice posunuli dál, ale také jak moc toho máme ještě před sebou, pokud jde o vztahy mezi rasami, protože jsou to velmi podobné řeči," prohlásila Miss America.

Královna krásy se do soutěže přihlásila hlavně kvůli studiu medicíny. Z výhry si chce zaplatit studium na univerzitě.