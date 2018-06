Nová Miss America má indické kořeny, některým Američanům se to nelíbí

"Jako asijské Američanky tady píšeme dějiny. Jsem tak šťastná, že tato organizace vyzdvihla rozmanitost," řekla Davuluri, která stejně jako loňská vítězka pochází ze státu New York.

Ještě před finále kráska čelila kritice, protože o své předchůdkyni Mallory Haganové prohlásila, že je "tlustá jako prase". Po soutěži se zase na sociálních sítích objevily rasistické narážky kvůli jejímu původu.

"Musím se nad to povznést. Vždycky jsem se považovala v první řadě za Američanku," cituje vítězku Miss America magazín People.

Soutěžící byly hodnoceny podle rozhovoru, tanečního nebo hudebního výstupu a podle defilé ve večerních šatech a v plavkách. Davuluri předvedla tanec ve stylu bollywoodských filmů. Jako vítězka dostala stipendium 50 tisíc dolarů, které chce použít na studium medicíny.

Během soutěže se mluvilo také o dalších soutěžících. Miss Iowa Nicole Kelly se narodila bez levého předloktí (více zde), Theresa Vailová, která je Miss státu Kansas a seržantkou americké armády, byla zase první účastnicí s tetováním a Miss Florida Myrrhanda Jonesová kvůli zranění absolvovala část soutěže s ortézou na noze.

Soutěž Miss America se začala pořádat v Atlantic City v roce 1921 ve snaze prodloužit o další víkend letní turistickou sezonu. Letos se vrátila do Atlantic City po osmi letech, kdy se pořádala v Las Vegas. Tentokrát by mohla pomoci ekonomice této oblasti státu New Jersey, který loni zasáhla a poničila bouře Sandy.