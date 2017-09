Novou Miss America je studentka ze Severní Dakoty, kritizovala Trumpa

„Je to špatné rozhodnutí. Je evidentní, že dochází ke změně klimatu a my musíme být u toho, když se to řeší,“ prohlásila nová královna krásy, která porazila 51 soutěžících.

Studentka a budoucí právnička ještě před vítězstvím v jednom z rozhovorů prozradila, že se chce stát první guvernérkou za stát Severní Dakota, odkud pochází. „Je důležité mít ženský pohled na věc. V oblasti zdravotní péče a reprodukčních práv rozhodují převážně muži,“ míní.

O Trumpovi mluvila také další soutěžící. Miss Missouri Jennifer Davisová, která skončila na druhém místě, je přesvědčená, že se musí prošetřit možné ovlivňování prezidentské volby ze strany Ruska. Zatím však podle ní není dostatek důkazů pro jednoznačné tvrzení, že k tomu došlo.

Na třetím místě skončila Miss New Jersey Kaitlyn Schoeffelová.

Miss Florida Sara Zengová ještě před vyhlášením poslala vzkaz všem lidem v rodném státě, který je sužovaný hurikánem Irma. Ani slova o tom, že na všechny myslí každičký den, jí ovšem postup nezajistila.