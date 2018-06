Miss Aerobik odhalily těla, plavky jim byly občas těsné

"Bylo co obdivovat, je co obdivovat a bude co obdivovat,"

uvedl herec a moderátor Vlasta Korec.

" Jedním okem jsem ta děvčata sledovala, mají moc krásné postavy, pěkně vypracované, hlavně ty břišní partie. Mám co dohánět," přiznala Zuzana Belohorcová.



Loňské vítězky a Vlasta Korec

Kalendář, který symbolicky zahájil Miss Aerobik 2009, osobně představila jedna z hlavních modelek a loňská vítězka soutěže. "Určitě jsem měla trošku obavy, protože se modelingem vůbec nezabývám, takže to byla moje premiéra před profesionálním fotografem, ale myslím, že to dopadlo dobře, byl to zajímavý zážitek," řekla iDNES.tv Miss Aerobik 2008 Táňa Bednářová.

I když jí modeling bavil, své uplatnění vidí v jiném oboru. "Živit bych se tím asi nechtěla, to spíš dráze trenérky sportovního aerobiku, možná bych chtěla ještě chvíli závodit," dodala Bednářová.

Moderátoři a kmotři akce přiznali, že sport sice milují, ale na tak profesionální úrovni, na jaké jsou krásky z Miss Aerobik, ještě nejsou.

"Předcvičovat bych asi nemohla. K sportu ale mám blízko, hraju tenis, závodně jsem dělala atletik, lyžuju a plavu," vyjmenovala sportovní aktivity Belohorcová.

"Taky mám rád sport. Jsem starý gymnasta, akrobacii jsem se věnoval na JAMU," doplnil Vlasta Korec.

Na akci nechyběla ani první vicemiss Aerobik 2008 Michaela Benková, která v jednom z plavkových modelů měla, co dělat, aby uhlídala své bujné poprsí - plavky jí totiž byly velmi těsné.



První vicemiss Aerobik 2008 Michaela Benková a její "těsný" model

Soutěž reprezentovala i druhá vicemiss Aerobik 2008 Alena Pšejová či ředitelka soutěže Jitka Mikolášová.