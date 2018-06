VIDEO: Missky a modelky poměřovaly poprsí v kasinu

Podle zákulisních informací se modelce Agátě Hanychové, která stále usilovně popírá, že by byla v jiném stavu, zvětšilo poprsí v důsledku těhotenství. Svědčí o tom předváděné podprsenky, které modelce byly těsné, pořadatelé je tak museli na poslední chvíli vyměnit za větší, jelikož původní velikost Agátě prostě neseděla.

"Nejsem těhotná," znovu hlásila Hanychová a zatahovala bříško jak to jen šlo, i přesto, že se její přítomné kolegyně-matky shodly, že se modelčiny proporce začínají pomalu ale jistě zakulacovat.

Agáta Hanychová

Kromě dcery Veroniky Žilkové se v modelech značek Calvin Klein a Diesel předvedly i missky Eliška Bučková, Hana Svobodová či modelky Dominika Mesarošová a moderátorka VIP zpráv Martina Gavriely. "Já už jsem modelka v důchodu. A do ideální postavy už mám daleko. Vždyť jsem o deset let starší než většina holek," narážela na svůj věk dvaatřicetiletá Gavriely. Její sebekritika byla ale zcela zbytečná, u přítomných mužů totiž vzbuzovala samé pozitivní ohlasy.

Podobně na tom byla i Dominika Mesarošová, která si vybudovala image silikonové krásky, která si poprsí "přifoukla" hned o několik čísel. Však si ji kolegyně dodnes dobírají, což v rámci moderování pokerového turnaje názorně předvedla těhotná Eva Decastelo. "Domčo, moc nedýchej, nebo si vylomíš zuby," vtipkovala moderátorka, která bude rodit už za několik týdnů.

Martina Gavriely

Dominika Mesarošová

O pozornost neměla nouzi ani Česká Miss Eliška Bučková, kterou poprvé veřejně doprovodil její nový přítel Václav Noid Bárta. "Jsme spolu, nemáme co tajit. Jsem zamilovaná," řekla iDNES.cz Bučková, která měla původně v úmyslu svůj nový vztah ještě chvíli tajit.

Eliška Bučková a Václav Noid Bárta

"Chtěli jsme počkat aspoň do února, protože věci po mém předchozím vztahu měly rychlý spád a prakticky jsem vlétla ze vztahu do vztahu," přiznává misska, která se neobává, že by se jí vztahová praktika "z pelíšku do pelíšku" stala nějak osudnou. "To si nepřipouštím. Kdybych nechtěla dlouhodobý vztah, tak bych se do toho nepouštěla," uzavřela Eliška Bučková.