Bývalá dětská hvězda Bartonová žaluje matku o „ukradené“ peníze

Herečka v žalobě, kterou v úterý podala v Los Angeles, uvádí, že ji matka vyhodila z domu v Beverly Hills v přepočtu za téměř 197 milionů korun, který pořídila za peníze z dceřiny herecké kariéry.

Nuala Bartonová fungovala jako manažerka své dcery. Podle žaloby lhala o tom, kolik dcera dostala za natáčení, a rozdíl skončil v její vlastní kapse.

Mische Bartonové bylo 17 let, když začala natáčet seriál O.C. Předtím se objevila například ve filmech Šestý smysl a zaujala i malou rolí dvanáctileté herečky, která uvedla do rozpaků Hugha Granta ve filmu Notting Hill.

Bartonová se tak připojila k celé řadě dětských hvězd, které v dospělosti hnaly své rodiče před soud kvůli penězům, jež vydělaly. Nejznámější je případ Macaulaye Culkina. V době, kdy tento dětský představitel hlavní role z filmů Sám doma dospíval, dostal se do ohniska rozvodového sporu mezi matkou a otcem, který fungoval jako jeho manažer. Když bylo Culkinovi 15 let, vyzval jeho právní zástupce soud, aby ho zbavil svěřenecké péče jak matky, tak otce. Peníze maloletému Macaulaymu spravoval do jeho 18 let rodinný účetní Billy Breitner.

Proti vlastním rodičům a bývalému manažerovi soudně bojoval také Gary Coleman, který jako roztomilý černošský chlapec zářil v americkém seriálu Diff’rent Strokes. Jeho tahanice o peníze, které v seriálu vydělal, trvala čtyři roky. V roce 1993 soud rozhodl, že mu mají rodiče a manažer vyplatit téměř 1,3 milionu dolarů, o které ho v letech 1978 až 1986 ukrátili.

Soudní spor se svou matkou vedla také Ariel Winterová, teenagerská hvězda seriálu Taková moderní rodinka. V roce 2012 soud její matku zbavil jakékoli možnosti podílet se na kariéře své dcery kvůli obvinění z tělesného a citového týrání.