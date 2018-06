Mirror dává Bushovi lekce ze zeměpisu

Anglie

Naštěstí tam mluví americky. Ukradli ten jazyk nám, když jakýsi chlapík jménem Raleigh tady před několika staletími přistál, smíchal se s rodnými Američany (původními Texasany) a tvrdil, že objevil marlbora a hranolky. Taky je ukradl. Avšak bacha na problémy s jazykem. Říkají například "historie" místo "Amerika vyhrála". Jezdí v autech na špatné straně silnice a hrají takovou divnou formu baseballu, říká se jí kriket. V podstatě jsou námi posedlí a udělají, cokoli řekneme. Říká se tomu "speciální vztahy". (Ty se v Bílém domě uprdneš a oni o tom udělají speciální televizní pořad).

Francie

S nimi musíš opravdu opatrně. Jsou divní. Sníst jídlo jim trvá šest hodin a myslí si, že pantomima je zábava. A ani nás nemají moc rádi: věří tomu, že se snažíme ovládnout svět. Až se s nimi setkáš, budeš muset mluvit francouzsky. Zkus třeba to slovíčko, které nikdy nepoužíváš, když doma posíláš černochy na smrt - "pardon" - to je ono. Bude se jim to líbit. Popravy, to bývalo jejich.

Německo

Hráli jsme s nimi dvakrát ve "světové sérii" a v obou případech jsme jim dali na frak. Muži tam nezměnili svůj účes od sedmdesátých let a ženy si od té doby neholí podpaží. Je to ale velmi hrdá rasa. Nepodceňuj je. Něco museli udělat dobře, protože to je jediná evropská země, kterou navštívil Elvis. Říkej: Vaše pracovní síly a vaše sportovní týmy jsou pro zbytek světa zářným příkladem úspěchu a efektivity. Neříkej to, co pronesl tvůj otec po návštěvě Osvětimi: Panečku, že jste ale tehdy spalovali ve velkém stylu.

Itálie

Domov jedněch z největších Američanů, jako jsou Al Capone, Lucky Luciano a Don Corleone. Muži, kteří věří, že rodiny se mají vést takovým způsobem, jako ty si myslíš, že se má vést Amerika. Když si jdeš zaběhat, neběhej pozpátku, nebo si budou myslet, že jim připomínáš, jak jejich vojáci šli do boje v poslední "světové sérii". Peníze tam jsou divné, za každou stovku dolarů dostaneš milion zpátky.

Austrálie

Plná ukřičených lidí, kteří tráví celý den popíjením piva z plechovek, opékáním masa na zahradách, krkáním a rasistickými nadávkami. Společnost bez kultury, kde si všichni myslí, že jsou přátelštější, větší a šťastnější než kdokoli jiný na zemi. Je to takový Texas chudých. Bude se ti tam moc líbit.

Japonsko

Pouze na jedinou věc tady musíš pamatovat, ale to ti táta určitě řekl. Jestliže tě pozvou na prezidentský banket, nepozvracej premiéra.

Rusko

Tam žijou komouši. Tam nejezdi.

Kanada

To studené místo hned nad Chicagem, kde se nikdy nic neděje. Jsou to vlastně všechno Američani.

Čína

Neplést s hvězdou Světové zápasnické federace jménem Chyna. Toto je země. Číňanů je pětkrát víc než Američanů, my jsme ale zase pětkrát větší, takže se to srovná.