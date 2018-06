Mírovská hospoda žila dopadením Kajínka

Kajínkův riskantní útěk, který zbořil mýtus o nemožnosti úniku z této nejpřísněji střežené káznice v zemi, na konci října vzrušil celý Mírov. Lidé měli zpočátku obavy, zda se nebezpečný dvojnásobný vrah neskrývá někde v okolí, ale s ubíhajícími dny si uprchlý vězeň získal sympatie mnohých vesničanů, které páteční Kajínkovo dopadení velmi překvapilo."Myslel jsem si, že je Kajínek chytřejší a po útěku se lépe ukryje, aby na něj policisté jen tak nepřišli. Zajímá mne, jak to teď s ním dopadne a zda bude jeho proces obnovený, aby se jednoznačně prokázalo, jestli je to zločinec, nebo ne," řekl muž popíjející pivo v mírovské hospodě.Kajínkovo polapení překvapilo také starostu Mírova Jaroslava Jílka. "Opravdu jsem nečekal, že Kajínka chytnou. Na to, jak se mluvilo o jeho vysoké inteligenci, si nevybral moc dobrý úkryt," uvedl Jílek.Většina obyvatel Mírova je přesvědčena o tom, že Kajínek po svém zadržení určitě nesloží ruce do klína a pokusí se znovu za každou cenu utéci z vězení, ať je sebelépe střežené. "Je mi Kajínka líto, protože si myslím, že je nevinný. Určitěse pokusí z vězení znovu uprchnout, jelikož jako doživotní vězeň nemá co ztratit. Pokud je opravdu bez viny, tak bude jeho motivace utéci ještě silnější," předpověděla Alena Šedá.