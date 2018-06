Miroslava Košťanová v Číně mrzne a kvílí bolestí

V Číne je nyní podle Mirčiných slov velká zima. To však ani ji, ani dalším kráskám z celého světa nebrání v tom, aby mohly obdivovat nevšední krásy této země, například Velkou čínskou zeď.



"Byla to zabíračka dostat se nahoru, schody jsou strmé a neuvěřitelně vysoké. Odnesly to moje nohy, takže jsem pak celý večer kvílela bolestí. Ale byl to pro mě obrovský zážitek a stálo to za tu námahu a omrzliny," říká Mirka. Kromě toho absolvovala několik charitativních večerů. "Pořád mi ale dělá potíže časový posun," stěžuje si Mirka, která na pokoji bydlí s reprezentantkou Polska. "Je skvělá a dobře si spolu rozumíme," dodává první Česká Vicemiss 2006.



Sázím na Javorskou

Mirka stíhá sledovat i finalistky České Miss 2007 a kdyby mohla, vsadila by si podle svých slov na vítězství Blanky Javorské. Nyní je ale Košťanová v Číně. Ze sázení tedy nic nebude. Finále mezinárodní soutěže ji čeká čtrnáctého února, tedy jen deset dní před velkolepým večerem, během něhož bude vyhlášena Česká Miss 2007.