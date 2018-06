Miroslav Plzák: JAK DÁL...? (Troja)

Zkušený autor populárně naučných publikací, ale i divadelních her a televizních inscenací je přesvědčen, že bez kultivace manželství mohou spolu dva lidé jen velmi obtížně prožít poklidný a spokojený vztah. A tak právě o tom napsal další knihu, která se tentokrát vejde pánům do kapsy u saka a dámám do malé kabelky. Za klíčové považuje autor v manželství kázeň, disciplínu a řád. Ale i když se vám podaří zvládnout rozumem a kázní ničivou sílu emocí a překonat každodenní pasti manželské komunikace, stejně budete potřebovat to, co si autor nechal na závěr: »Mohu předat zkušenosti a výsledky zkoumání, ale nemohu předat přiměřenou dávku štěstí, aby manželství vyšlo. Bez šťastných náhod se nedaří nic, natož manželství. Jenomže v manželství jsme schopni šťastnou náhodu nejen přehlédnout, nýbrž i nevyužít.«