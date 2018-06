Miroslav Moravec potřebuje intenzivní péči, jeho stav se nelepší

"Vzhledem k závažnému stavu lékařské konsilium nedoporučuje žádný zákrok," řekla iDNES.cz mluvčí motolské nemocnice Eva Jurinová. - čtěte Stav Miroslava Moravce se výrazně zkomplikoval, přiznalo konzilium

Moravec, jehož organismus strádá už řadu let, má nádor na plicích. Ten sice není primárním důsledkem současných potíží, ale aktuálnímu stavu rozhodně nepomáhá, ba naopak. Český komisař Moulin tak dál zůstává na JIP plicní kliniky.

I když herec dokáže vnímat okolí a občas se svými návštěvami komunikuje, přechodné zlepšení záhy střídají bolesti nebo v lepším případě spánek. "Musíme mu držet palce," dodala Jurinová.

U Moravce se v uplynulých dnech prostřídalo několik návštěv, byla mezi nimi i herečka Valérie Zawadská, kterou se slavným dabérem pojí vzájemná úcta a přátelství. Důkazem byla Moravcova lednová oslava narozenin, kterou uspořádala právě Zawadská. - čtěte Moravec slavil sedmdesátiny, Adamovská spěchala za zraněným synem

Moravec čelí vážným komplikacím už řadu let. Nejspíš za to může jeho bujarý způsob života, který si neupíral ani v posledních letech, kdy hodně zhubl po nehodě z března 2006. Tehdy do něj omylem najela taxikářka a zlomila mu kyčelní krček.

Podstoupil náročnou operaci, po níž se noha nehojila příliš dobře.

V únoru 2007 pak přišla vážná srdeční slabost a podezření na infarkt krátce před premiérou komedie Pán radní v duchcovském divadle. Stejné problémy se pak opakovaly loni v dubnu.