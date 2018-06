Po sebevraždě bratra mi skončilo dětství, říká Miroslav Žbirka

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak se Miro Žbirka seznámil s druhou manželkou? Za kolik vystupoval na začátku kariéry? Jak to bylo s jeho láskou k maďarské zpěvačce Judith Szűcs? Více v týdeníku Téma.

O smrti bratra Jasona: „Spáchal sebevraždu a to s námi se všemi, s celou rodinou, neuvěřitelně otřáslo. Od toho momentu je, myslím, můj život úplně jiný. Do té doby to bylo dětství. Potom už nic nebylo jako dřív. Nikdy jsem nepřišel za rodiči, abychom si popovídali o tom, jak to bylo s Jasonem. Všechno ohledně jeho smrti jsou jenom moje dohady. Svět byl tehdy angažovanější. Můj bratr byl generace Beatles, narodil se v roce 1944. Možná si kladl různé otázky a bůh ví, proč dospěl zrovna k takovému rozhodnutí. Vím jenom, že za tím tehdy nebyla žádná love story. Bylo to něco hlubšího. Musel být pevně rozhodnutý.“

O turné v SSSR: „Přežít zájezd v Rusku nebylo jednoduché, létali a přejížděli jsme neskutečné vzdálenosti. Letět do Chabarovska nebo jet vlakem do Murmanska nebylo jen tak. Byla to strašně namáhavá turné, která jsem absolvoval se sebezapřením a obavami, jestli to vůbec přežijeme. Někdy mi připadalo, že do letadel se tam prodávají letenky i na stání. Byla to děsná úroveň. Mysleli jsme si, že Sovětský svaz má všechno pod kontrolou, ale pak jsme viděli realitu. Když vidíte zemi, která je totálně v rukou milice, zdá se vám všechno beznadějné. Každý pil vodku, protože to byla medicína. Když si najdete tuhle výmluvu, že pijete vodku pro zdraví, tak je konec se vším.“

O prvním manželství: „V období prvního manželství jsem se tím hudebně posunul, dnes vím, že jsem to dělat musel, abych uspěl. Na druhou stranu mám doteď výčitky svědomí, že jsem byl tak málo k dispozici. Ale já chtěl fanaticky skládat, a jen tak vznikly moje nejslavnější písničky. A kdyby mi dal dnes někdo vybrat, bude to stejné. Moje rodinná situace vycházela z toho, že jsem do ní vletěl jako dvacetiletý a neuvědomoval si, o co jde.“

O dceři Denise: „S Denisou jsem trávil málo času, s tím, co jsem později věnoval Lindě a Davidovi (dětem z druhého manželství se současnou ženou Kateřinou, pozn. red.), se to nedá srovnat. Neměl jsem k ní ale jiný vztah, jen jsem jednoduše nebyl doma. V 80. letech bylo třeba vydělat na nájemné, nediskutovalo se tedy, že musím odjet. To byla moje práce, takhle jsem živil rodinu. Bydlel jsem po hotelech a to celé moje první manželství také poznamenalo.“