Sexy Kolenyak na soutěži krásy: Šance na výhru jsou, jdu si to užít

"Jedu si to tam užít sám za sebe a pokud se povede nějaký dobrý výsledek, tak budu jedině rád. Je nás tam 40 z celého světa, takže je šance 1:40, že budu první," řekl iDNES.cz Miroslav Kolenyak.

Na českém reprezentantovi jsou hodiny strávené v posilovně na první pohled vidět. Ale není to jediná příprava, kterou absolvoval.

"Připravoval jsem se po jazykové i fyzické stránce. Také jsem si chystal věci, co potřebuju s sebou - národní kroj, outfity, oblek a tak. Jiným způsobem se na to asi nedá připravovat," řekl svalovec.

Mezi modelkami často vládne nevraživost a silná konkurence. V mužských soutěžích tomu tak prý není.

"Já to neberu jako konkurenci. Prostě je to na porotě a já jsem, jaký jsem. Ostatní neřeším. Já si to tam jedu užít a Dominikánská republika je můj sen," míní model, který ještě před odletem stihl focení s fotografem Petrem Kurečkou (více zde).

Podle organizátora soutěže Muž roku Davida Novotného má český zástupce velké šance na úspěch.

"Je první Čech, který letí na tuto mezinárodní soutěž. Přeji mu, aby byl v první pětce. Ale myslím, že bude dokonce mezi třemi nejlepšími," prohlásil Novotný.