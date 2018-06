Jsem špatný zpěvák a katastrofální tanečník, přiznává Miroslav Etzler

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Proč opustil Národní divadlo a už ho nezajímá? Proč už 27 let nemluví s bratrem? Je nyní šťastný? Více v týdeníku Téma.

Opravdu nemáte pocit, že by bylo Miroslava Etzlera všude moc?

To zase ne. Viděl jsem nějaké billboardy propagující seriál na Barrandově, ale já tam hraju malinkou roli. A Honza Pachl (režisér seriálu Rapl, se kterým točil i celovečerní film Gangster Ka, pozn. red.) mi v seriálu Rapl nabídl hezkou, velmi výraznou, ale nepříliš velkou roli, takže to není tak, že bych byl všude. Dal jsem si naopak pauzu, protože mám pocit, že toho bylo dost. I když já v seriálech zase tak moc nebyl. Dělal jsem Cesty domů na Primě a pak na Nově Pojišťovnu štěstí, která se ale točila naprosto regulérním způsobem, jako se dneska ještě točí třeba v České televizi. Ta první řada měla třináct dílů, které se točily celý rok. Mám za sebou řadu filmů, televizních inscenací i divadelních rolí, a když pak zaslechnu: „To je ten z toho seriálu“, tak si jenom říkám, že to není možné.

Seriálové role si prostě lidé pamatují nejvíc.

Samozřejmě, protože je to masová záležitost. Když si vezmu velký divadlo jako je třeba Národní, kde jsem měl to štěstí v dobách jeho nejvyšší formy skoro osm let existovat, tak aby se na jedno představení koukl stejný počet diváků, který zhlédne jeden díl úspěšného seriálu, muselo by se hrát více než dvatisícekrát. A to se bavíme o jednom dílu. Takže je pochopitelné, že největší popularitu přinášejí seriály.

Momentálně účinkujete v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Přitom zpěv prý není zrovna vaší nejsilnější disciplínou...

To není. Existence v téhle soutěži je pro mě vůbec dost komplikovaná - jsem špatný zpěvák a k tomu katastrofální tanečník (smích).

Jako student jste ale přece zpíval a hrával v operetách.

Ano, ale před 33 lety! Tehdy jsem měl hlas snad o jeden a půl oktávy výš. Kouření způsobilo, že mi šel dolů. Na JAMU, kterou jsem skončil před šestadvaceti lety, jsem zpíval naposledy. A od té doby už nikdy.

Už za sebou máte první kolo, jak se cítíte v roli světoznámých zpěváků?

Je to pro mě náročné hlavně časově. Protože musím chodit na lekce zpěvu, abych tam vůbec mohl vystupovat.

Myslíte k Lindě Finkové, která učí všechny účastníky show, nebo máte ještě individuální lekce?

K Lindě Finkové, která patří mezi lidi, bez kterých bych do toho nešel. Jednak je laskavá a tolerantní a jednak geniální kantor. Protože já samozřejmě nemůžu zpívat kantilénu, nebo dělat zpěvný věci jako Michael Jackson. Navíc tu novodobou hudbu vůbec neznám. Moje maminka byla operní zpěvačka a já vyrostl na klasické hudbě - operní i symfonické. A do dneška vlastně nic jiného neposlouchám. To znamená, že pro mě je to vždycky martyrium jenom naposlouchat všechny ty písničky, abych věděl, jak vůbec zní.