Etzler zahodil cigarety i alkohol: Nechci umřít na rakovinu jako otec

O osvětu se Miroslav Etzler snaží prostřednictvím občanského sdružení OnkoMaják, které klade důraz na prevenci a zvyšování informovanosti již diagnostikovaných pacientů.

"Po svém tatínkovi mám dědičnou dispozici, na rakovinu tlustého střeva zemřel, když mi bylo 15 let. Jsem si jistý, že kdyby informovanost o preventivních vyšetřeních i možnostech léčby byla před 35 lety větší, byl by tady s námi mnohem déle. Nechat se vyšetřit a angažovat se v informovanosti hlavně nás 'pánů tvorstva' je rozhodnutí, kterého nelituji," říká Miroslav Etzler.

Dodal, že o se o své zdraví bál i kvůli někdejší závislosti na alkoholu a cigaretách. A poté, co podstoupil kolonoskopii a vyslechl si dobré zprávy, pocítil značnou úlevu.

"Dozvěděl jsem se, že střeva mám čistá. Vzhledem k mému někdejšímu způsobu života a genetické predispozici jsem to nečekal. Rozhodl jsem se přestat kouřit a trochu víc dbát o to, co jím. Oba tyto faktory jsou totiž hlavní spojenci v boji s onemocněním tlustého střeva," dodal herec, který v rámci kampaně natočil i dokument o kolonoskopii.

Rakovinou tlustého střeva ročně onemocní téměř devět tisíc Čechů, téměř čtyři tisíce na ni zemřou. V Česku aktuálně žije s touto nemocí přes 57 tisíc lidí. Včasný záchyt nemoci přitom pro více než devadesát procent nemocných znamená šanci na vyléčení.