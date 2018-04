Moc jsem nepočítal s tím, že budu ještě otec, přiznal Miroslav Etzler

„Na tramvajové zastávce. Zazvonil mi telefon a já se dozvěděl tuhle informaci, se kterou jsem, abych řekl pravdu, moc nepočítal. Chvíli jsem přemýšlel, co říct. Asi po osmiminutovém mlčení jsem řekl: To je fajn... Zrovna mi jela jedenáctka,“ řekl Etzler.

Na narození dalšího potomka se však herec ale těší. Dokonce bude i u porodu.

„Míra sám říkal, že u toho chce být. Jinak se mi nabízelo už asi pět kamarádek,“ řekla nastávající maminka.

„Ani u jednoho porodu jsem nebyl, v té době se to ani nenosilo. I dneska si myslím, že tatínkové můžou lékařům spíš překážet,“ míní herec.

„Ale ty tam přece budeš balit sestřičky,“ doplnila jeho přítelkyně.

Helena, která kdysi vlastnila butik s módou a nyní pracuje pro divadelní společnost, kde prodává představení a zájezdy, si Miroslava poprvé všimla v seriálu Pojišťovna štěstí. Tam se jí ale moc nelíbil, protože byl hubený.

„Nejvíc se mi líbil ve filmu Tatínkova holčička, což je příběh o zneužívání dívky nevlastním otcem. Ne proto, že hrál úchyla, ale je to výborný film. Takové by se měly točit, aby se o tomhle problému vědělo. Když už jsme s Mírou byli a já to oznamovala mámě, tak se ptala: Kdo to je? A já: No ten z Tatínkovy holčičky. A ona: Ježíš, ten úchyl! Takže budu mít dítě s úchylem,“ prohlásila v žertu.

Miroslav Etzler také zavzpomínal na jejich seznámení a prozradil, že to bylo trochu netradiční.

„Jednoho krásného letního večera jsem vycházel z restaurace a vedle mě se rozplácla žába. Nekuňkala, byla to lidská bytost. Ležela tam a pak mě pozvala na drink. Takové netypické seznámení, já na nohou a Helenka na zemi,“ řekl.

„A potom přede mnou utekl. Asi se mě bál,“ doplnila Helena.

„Pak jsme se zase náhodou potkali a už jsme spolu zůstali,“ uzavřel herec.