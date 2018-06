Chci, abych tady Samuelovi zůstal co nejdéle, přiznal Miroslav Etzler

„Krátce po porodu jsem se rozhodl, že ten život ještě nemohu pověsit na hřebík a musím se sebou něco udělat. Nebudu zastírat, věk 53 let není zrovna ideální pro rození dětí. Po třiceti letech jsem přestal kouřit, začal jsem sportovat, běhat, dávat se do pořádku. Dal jsem dolů dvacet kilo a jdu dál. Chci, abych tady Samuelovi zůstal co nejdéle, to je jasná věc,“ uvedl Miroslav Etzler.

Herec přiznal, že se v obrovském miminkovském sortimentu, který je nyní rodičům k dispozici, vůbec nevyzná.

„Jsem otec, který se orientoval v době, kdy nebylo skoro nic - tři druhy kočárků, jedny vyměnitelné plíny. Jsem jak v Jiříkově vidění, tolik druhů plen, dudlíků, flaštiček, odsávaček…,“ prohlásil s tím, že péče o malé dítě mu nebude dělat určitě problém. „Doma vařím. Nikdy jsem nenechal žádnou svoji partnerku vařit, to dělám velmi rád. A uvařit sunar je určitě lehčí než udělat pekingskou kachnu. S tím si lehce poradím. Uvařím a pak nakrmím svého synátora.“

Rodičovské povinnosti musí skloubit s těmi pracovními, kterých má hodně. Práci chce ovšem přizpůsobovat svému synovi, aby byli spolu co nejvíc.

„Měl jsem premiéru thrilleru Mindgame v Divadle Bolka Polívky, kdy jsem se poprvé na jevišti potkal s hororem. Další premiéra, která měla obrovský úspěch, byla v mém téměř domovském Divadle Palace. To byla hra Hraběnka podle slavného Hubačova filmu s Eliškou Balzerovou v hlavní roli. Hned poté jsem se vrhl na zkoušení muzikálu Trhák, ale pozor, nelekejte se, nezpívám! Mám tam činoherní figuru. Režíruje to Radek Balaš, se kterým jsem studoval na škole a byl to můj ročníkový režisér, tak jsme se k sobě vrátili po nějakých 30 letech,“ dodal Etzler, jehož čekají i Shakespearovské slavnosti a natáčení filmu.