Díky vyššímu věku budu tentokrát skvělý otec, míní Miroslav Etzler

„Nijak zvlášť se nepřipravuji. Ale pro mě tato situace má také jedno východisko. Zhruba před třemi týdny jsem se odhodlal k tomu, na co se už připravuji hodně dlouho. Rozhodl jsem se výrazně zhubnout a to celých 25 kilo, abych nebyl starý tělnatý pán. Dávám se do formy, abych byl pružným tatínkem,“ prozradil Etzler s tím, že ve svém věku by klidně už mohl být dědečkem.

„Ten vyšší otcovský věk sice je dvousečná zbraň, ale já si myslím, že právě vzhledem k němu budu tentokrát otec par excellence. Hodně se na to těším,“ prohlásil Etzler, který má z prvního manželství dcery Markétu a Magdalénu a z manželství se Zuzanou Bydžovskou syna Kristiána.

Herec se svou přítelkyní dorazil do Divadla Rokoko, aby podpořil hereckou kolegyni Henrietu Hornáčkovou. Herečka nastudovala s dětmi z Dětského domova v Tuchlově divadelní pásmo a mladí herci se pak mohli svým uměním pochlubit na prknech pražského divadla.

„Dostal jsem od Henriety laskavé pozvání na toto vystoupení a jako divák velice rád tato představení navštěvuji. Jendou jsem byl na divadle, kde hrály děti s Downovým syndromem, a bylo to skvělé. A i dneska jsem přesvědčený, že to bude také takové,“ řekl Etzler, který má na umístění dětí v dětských domovech jasný názor.

„Nedovedu si představit, že by mé dítě vyrůstalo v dětském domově. Ale věřím, že jsou v životě mezní situace, například ze zdravotních důvodů maminky, kdy je lepší umístit dítě v dětském domově. Ale na druhou stranu si ale myslím, že je hodně párů, například homosexuálních, kteří by rádi adoptovali děti a nemůžou. Věřím tomu, že pokud dítě vyrůstá v láskyplném prostředí, je to lepší, než v domově,“ míní herec.