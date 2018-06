Dalšího potomka si chci více užívat, přiznal Miroslav Etzler

Jak se těšíte na přírůstek do rodiny? Pokud vím, porod klepe na dveře.

Co vám mám povídat, strašně se těším. Dokonce jsem začal více zdravotně o sebe dbát, abych dlouho vydržel a byl tu pro rodinu. Díky tomu jsem taky shodil skoro dvacet kilo a myslím si, že bych ještě nějakou desítku kilogramů mohl shodit.

Budete čtyřnásobný tatínek. Jaký teď budete otec?

Chci mít víc času na rodinu. Dříve jsem byl pořád v pracovním kolotoči. Hnal se za kariérou a málo jsem byl doma, teď to chci změnil. Člověk opravu asi věkem zmoudří.

Neustále sršíte energií. Kde ji berete?

Já nevím, vůbec nevím. Asi jsem byl takto zplozen maminkou a tatínkem. Oni byli také velmi energičtí, můj bratr je také velmi energický člověk, takže patrně mně to bylo dáno do vínku.

A umíte nedělat nic? Jen tak si sednout třeba k televizi?

Umím se rozčilovat. Dost výrazně. A na televizi moc nekoukám, není to můj kamarád. Často si ji pouštím, když třeba usínám, ale nevidím na ni. Jen slyším, co tam kdo říká a říkám si, ještě že se na to nedívám. Takže takhle já to mám s televizí.

Vy jste také soutěžil v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Nechybí vám to?

Řeknu vám, že mně to vůbec nechybí. Pro mě to bylo velmi drastické období. Bylo to čtvrtroční utrpení toho nejhoršího kalibru a jsem rád, že to mám za sebou. I když musím říct, že to bylo fascinující dobrodružství.

V roli koho jste se cítil nejlépe?

Úplně na rovinu, já jsem se v žádné roli necítil moc dobře. Ti, co to viděli, možná pochopí proč. Nejsem zpěvák. Ale ta show byla famózní. Není to lidmi, kteří to prezentovali, ale lidmi, kteří to vytvářejí. Ten obrovský fenomenální tým, který to dává dohromady, před těmi klobouk dolů. Protože takoví lidé, kteří nějak skřehotají, ty najdete všude a nemusí to být ani známé tváře. Myslím si, že je celá řada neznámých tváří, a tím nechci někoho nějak urazit, kteří jsou daleko lepší zpěváci. Například jsem zažil zpívat lidi ve sklípku. Jsou to lidé, které nikdo nezná a mají hlasy jako dělo.

V současnosti máte v divadle Palace představení, v němž jste na jevišti jen dva muži.

Jde o francouzskou divadelní hru Cravate Club v režii pana Zdeňka Duška. Je pravda, že s Martinem Pechlátem jsme tam jediní dva chlapi na jevišti. Rád bych pozval lidi, protože to opravdu stojí za to. Je to výborná komedie.

Zkoušíte nyní ještě něco?

Mluvíme spolu v divadle Palace, takže není vhodné zvát lidi do jiných divadel. Takže tady se ještě objevuji v inscenaci Rodina je základ státu. Je to komedie, kterou napsal Ray Cooney, což je mimo jiné autor divadelních komedií, který má titul od britské královny. Takže to asi o nějaké kvalitě vypovídá. Palace je velmi zvláštní stvoření mezi divadly v Praze, protože tady se dělají jenom komedie. Vede ho Milan Školník a dělá to velmi dobře.