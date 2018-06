Miroslav Donutil: I ve svém věku mám rád milostné scény

Moderátor Karel Šíp totiž Donutilovi připomněl, že dvě desítky let hraje stejnou postavu, v reálném životě však přece zestárnul. Ale podle Donutila nemuselo dojít k žádným úpravám textu a nechali mu ve hře také milostné scény.

„Tam všechno nechali, protože já furt ještě v životě mám milostné náznaky,“ prohlásil s tím, že by rád odehrál i 600. reprízu hry. „Je to hezké. Mám takový pocit, že člověk se ještě pořád cítí, že by to nemuselo být nejhorší. Akorát to už přejdu pomaleji. Dřív jsem běhal.“

Donutil si rýpl do Šípa, který podle něj také nemládne. Nedávno viděl záznam, kde Šíp hrající za fotbalový klub Amfora běhá po hřišti. „Což mě samo o sobě fascinovalo. Ty běžíš. Ale to byl urputný běh, zaujatý. Poté co jsi přihrál, tak jsi šel a dýchal a normálně se tvářil,“ řekl herec.

Karel Šíp si do svého pátečního pořadu kromě Donutila pozval také sopranistku Pavlínu Senič a lékaře české fotbalové reprezentace Petra Krejčího.