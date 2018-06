Miroslav Donutil oslaví padesátiny několikrát

" Ale těším se, i když mi těch několik na sebe navazujících oslav zasahuje do zkoušení Osbornova Komika v Národním divadle. Myslím však, že to všechno zvládneme. Udělal jsem si ve zkoušení určitý předstih, abych to nemusel dohánět a mohl nějaký čas věnovat i oslavám."

Ve hře Johna Osborna Komik, která bude mít v Národním divadle premiéru 22. a 23. února, vytvoří Miroslav Donutil postavu Archieho Rice: "Je to krásná role, která se potká párkrát za život. Navíc mými partnery jsou velice dobří herci, ať už je to Iva Janžurová, Josef Vinklář nebo Táňa Wilhelmová a další. Pod vedením režiséra Ivana Rajmonta je ta práce velmi zajímavá a doufám, že dospějeme k výsledku, který nám všem udělá radost. Tím všem myslím především divákům."