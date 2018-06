Miroslav Donutil hostuje na desce Petera Nagye, vlastní vydat nechce

„Na svých vystoupeních zpívám pořád dál, jen v televizích jsem s tím přestal a přestal jsem vydávat desky, protože na to jsou zpěváci a proto jsem na křtu zpěváka, mého kamaráda Petra Nagye,“ vysvětlil Donutil.

Za svou všestrannost vděčí nejen škole, ale hlavně Divadlu Husa na provázku, kde se naučil z každého oboru něco. „My tam museli umět všechno. Doslova a do písmene všechno. Režiséři byli natolik nároční, že vyžadovali, abychom v každém oboru dosáhli aspoň základních znalostí. To znamená, že veškeré žonglování, tanec, balet, cizí jazyky, hra na nástroje, zpěv, uvedení věci, to byla součást naší dennodenní existence v tomhle divadle. Takže tomuhle divadlu vděčím za všechno,“ říká Donutil, který se do svého prvního divadla vrátil jako host a vytvořil tu další pro něj nezapomenutelnou roli po boku svého syna, na kterého je patřičně pyšný.

„Starý Karamazov, kterého jsem hrál na Provázku, mi v srdci zůstal, stejně jako mi den co den v srdci rozezvučí struny Sluha dvou pánů, kterého hraju v současné době na Národním, a stejně jako Salieri, kterého hraju na Provázku, kam jsem se po letech pohostinsky vrátil. A těší mě, že můj syn Martin, který hraje Amadea, byl dokonce nominován na talent roku, protože to hraje krásně,“ řekl Donutil.