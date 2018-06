Baterky dobíjím rybařením, golfem a na jevišti, říká Miroslav Donutil

Jak hned úvodem prozradil, načíst věci jeho milovaného autora byla pro něj čest i radost zároveň. „Ota Pavel byl, je a bude vždy mým milovaným autorem. Vždycky jsem obdivoval jeho povídky, ať už sportovní nebo rybářské, protože k oběma těm disciplínám mám blízko i já. Vždycky mě jeho díla i dílka brala za srdce. Byl jsem nesmírně šťastný, když jsem si v dětství nebo i mládí, kdy těch peněz tolik nebylo, mohl koupit jeho novou knížku,“ řekl Donutil.

Herec na nové CD vybral z obsáhlého díla spisovatele texty, které má rád. Je tam sedm povídek rybářských a stejný počet sportovních. Nechybí Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři, Jak to tenkrát běžel Zátopek, Plná bedna šampaňského.



„Byla to krásná práce a doufám, že se při poslechu toho nosiče budou posluchači bavit stejně skvěle jako já, když jsem povídky četl,“ prohlásil.

Sport a rybaření jsou lásky, které herce provázejí od malička. A nejen coby fanouška, ale především jako aktivního vyznavače pohybu. „Já jsem sportoval skoro ve všech druzích letních sportů, hlavně těch kolektivních, jakými jsou fotbal, basket, házená, volejbal. Ovšem do doby, než došlo ke zdravotnímu zvratu a musel jsem se umírnit.“ přiznal.

Zimní sporty ale pro něj bývaly zase naopak tragické. Dodneška se nenaučil bruslit ani lyžovat. “O to víc jim rozumím a mám je teoreticky zvládnuté. Sedím si u televize a velice fundovaně bych dokázal poradit každému sjezdaři, krasobruslaři nebo hokejistovi, jak to má udělat správně a co by měl pro úspěch udělat,“ řekl s úsměvem.

Doby pravidelného aktivního sportování jsou pryč, ovšem ani teď Miroslav Donutil neskládá ruce do klína. Naopak, stále piluje fyzičku. „V současné době, protože věk pokročil, dobíjím baterky golfem, rybařením a samozřejmě divadlem. To rybaření není ovšem jen o tom, sednout si na místo a být tam, je i o tom brodit se dravou řekou. Je to i o přírodě, klidu i napětí. To je, kromě jeviště a golfu, nyní můj relax, který si s chutí dopřávám,“ dodal.