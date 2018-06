Miro Žbirka: Nikdo dnes v pop-music nechce být za hodného, tím se liším

"Nikdo nechce být za toho hodného, ale já v tom vidím šanci v pop-music. Teď je šance se odlišit, když je člověk slušný. Jinak každý chce být strašně zlý. Nebo chce upoutat pozornost sexuálním skandálem nebo tak. A když tam je člověk, který nedělá nic, tak se odlišuje. Možná je to moje taktika," řekl s úsměvem Žbirka v pořadu Limuzína, který televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 21:45.

Sám si je však vědom, že taková taktika není moc vhodná pro propagaci. Stránky bulváru zrovna neplní. "Když dělám rozhovor pro bulvární noviny, dvě hodiny mluvím do mikrofonu, a pak vyjde fotka jako z občanského průkazu a u toho je napsáno: "Miro Žbirka tam byl taky." Protože jim se nic z toho, co jsem řekl, nehodilo, nedalo se to použít," popisuje zpěvák.

Meky Žbirka a Petra Faltýnová Petra Faltýnová a Meky Žbirka s manželkou Kateřinou

"Něco, co je negativní informace, se hned objeví a máte větší promo," dodává Žbirka, který se ovšem sám jako velký slušňák necítí.

"Necítím se takový, jak se o mně mluví. Nerad se účastním koncertů "pro slušné lidi". Vidím v tom aroganci, že ten, kdo tam není, není slušný a my, co tam jsme, jsme najednou všichni hrozně slušní. V tu chvíli jsou mi sympatičtější všichni pankáči a ti, co si na nic nehrají," říká muzikant, který právě připravuje dva speciální klubové koncerty s hosty z londýnské Abbey Road.

Miro Žbirka v Abbey Road Studios