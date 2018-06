Miro Žbirka bojuje proti X Factoru

Hudební fanoušci, kteří protestují proti komerční soutěži a jejímu tlaku na výsledky hitparád, rozpoutali kampaň na sociální síti Facebook a na stránkách renomovaných hudebních časopisů jako jsou Billboard, Q, New Musical Expres a další.

Jejich cílem je koupit co nejvíc singlů In The Name Of Killing od skupiny Rage Against The Machine, aby se tak píseň z roku 1992 stala hitem číslo jedna letošních Vánoc a nedala finalistům komerčních soutěží šanci.

"Jestli vznikla taková kampaň, tak je zaměřena jen proti mě a to je hloupé. Myslím, že je to cynická kampaň, která zapomíná na lidi, kteří naši show sledují a baví je. Naznačuje, že naši diváci jsou hloupí a to se mi nelíbí," řekl autor soutěží X Factor a Superstar Simon Cowell na tiskové konferenci.

"Když jsem se dočetl, že zakladatel těchto soutěží Simon Cowell označil tuto kampaň za stupidní a cynickou, rozhodl jsem se k ní přidat. Mě totiž naopak právě televizní programy pana Cowella připadají stupidní a cynické," řekl Miro Žbirka, který 18. prosince odlétá do Londýna, a tak bude mít možnost přímo na místě zažít reálné dozvuky celé kampaně. "V Londýně se chystám navštívit koncert Paula McCartneyho v O2 Aréně, Vánoce už budu s rodinou trávit doma a Nový rok přivítáme s přáteli ve Vysokých Tatrách," prozradil aktuální plány Miro Žbirka.

Každoroční předvánoční hitparáda singlů je v Británii velmi sledovanou prestižní záležitostí a není to poprvé, kdy se proti ní vede taková kampaň. Minulý rok v vyhrála X Factor Alexandra Burke a jejím hitem se stala coververze Cohenova songu Hallelujah. Fanoušci se tehdy začali bouřit proti nové interpretaci jejich oblíbené písně a vyzvali všechny příznivce na Facebooku, aby si kupovali jinou verzi.

"Myslím, že všichni by si měli koupit nádhernou Buckleyho verzi, místo té bezduché od Simona Cowella," napsal organizátor skupiny na sociální síti. Ačkoli jejich snaha vítězku X Factoru neohrozila a píseň Alexandry Burke se stala nejrychleji prodávaným singlem ženské interpretky, Buckleyho dosáhla na druhou příčku hitparády a organizátoři letošního protestu věří, že tentokrát budou ještě úspěšnější a vláda finalistů X Factoru v předvánoční hitparádě skončí.