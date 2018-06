Šmajda by nejradši změnil občanství, aby mohl volit Karla

"Možná bych si i změnil občanství, abych mohl volit, když v Praze žiju," říká Šmajda.

Název desky Volíme Karla mu nepřipadá nijak šokující. "Proč ne? Slyšel jsem už tak ulítlé názvy, tak proč by se to nemohlo jmenovat Volíme Karla?" dodává s úsměvem zpěvák.

Jak desku konkrétně pojmenuje, zatím neprozradil. Je ale jisté, že vyjde v únoru. Miro Šmajda si ji produkoval sám. Zkušenosti k tomu nasbíral ve Spojených státech.

"Oni jsou detailisti na ty správné věci, cítí to jinak. Berou jako samozřejmost, že když řeknou, že ten zvuk bude jako prase, tak to tak skutečně bude znít. U nás je to většinou naopak a mě už nebavilo se na to dívat," řekl muzikant, který se proslavil účastí v Česko-Slovenské SuperStar a extravagantními účesy.

Ty neustále mění a i v novém videoklipu k singlu White Black má jinou image, než na jakou byli jeho fanoušci zvyklí. Klip k jediné anglické písni na jinak slovenském albu je totiž čistě punkový.



Poslední měsíce věnoval Šmajda své desce, takže na soukromí nezbýval čas. Fanynky tak mají u mladého blonďáka stále šanci. "Momentálně jsem se do vztahu moc nehrnul vzhledem k mé pracovní vytíženosti při nahrávání desky. Tak uvidíme, co přinese nadcházející jarní tour," říká zpěvák s tím, že se mu líbí spontánní a charizmatické ženy.

"Mám taky slabost pro naoko nevinné, ale i bouřlivé," dodává s úsměvem.