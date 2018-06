Mirka Čejková: Ve zprávách už se nepitvám

Asi tuším, co se ve vás děje. Nedávno jste mi řekla, že se vašim dětem pořád stýská po tátovi, který tráví polovinu roku na golfových turnajích. A řešení? Být víc spolu, zněla vaše odpověď. Proto odcházíte z Novy?

Já z televize neodcházím.

Takže pouze z místa moderátorky?

Teď sama nevím. Situace se zkomplikovala odchodem mé kolegyně Nicol Lenertové.

Nějaká změna tedy byla v plánu?

Domluvila jsem se s vedením televize, že bych v lednu opustila Televizní noviny, a to z rodinných důvodů, chtěla bych být víc doma. A zároveň jsem dostala nabídku na jiný typ pořadu.

Můžete být konkrétnější? O jaký pořad by šlo?

Nic víc neřeknu, protože teď situace vypadá jinak. Ale byla jsem ráda, že ta nabídka přišla. Že má vedení zájem spolupracovat.

Co s vámi tedy bude dál?

Nevím. Musí se vysílat, to je nejdůležitější. Rozdělili jsme si ve dvou párech služby a televize jede dál. Vím jen, že budu sloužit přes vánoční svátky, což určitě nepotěší moje děti ani muže. Ale teď přece nemůžu říct, že tady končím a ať si dělají, co chtějí, protože to by zbyla jedna dvojice.

Váš muž by asi měl radost, kdybyste s časově náročným moderováním skončila...

Měl, i když to mezi námi nestálo tak, že by mě k odchodu nutil. Ale pokud budeme víc spolu, bude to dobré pro děti, takže kdo by nebyl rád.

ÚPLNĚ JINÁ NEŽ MÁMA

Zkusme se teď na chvíli přesunout do minulosti. Vypadáte, že jste teprve nedávno vyrostla z puberty, a přitom se do ní už dostává vaše dcera. Zavzpomínejte: jaká jste byla někdy koncem sedmdesátých let?

No, máma to se mnou jednoduché neměla.

Prováděla jste věci, za které jste se později styděla?

Občas jsem doma lhala, třeba že jedu na školení, a místo toho jsem šla na mejdan. Stejně se to většinou provalilo nebo jsem to sama později přiznala. Ale podle mě na tom měli podíl i rodiče, vina byla rozdělena fifty fifty - mně bylo jasné, že i kdybych se zeptala, ani se o tom nezačne debatovat. Tak jsem podváděla.

Byla jste dobrá studentka? Máte na první pohled obrovskou energii a takoví lidé většinou dělají cokoli jiného, než aby se intenzivně učili...

Pravda je, že se mi k maturitě moc nechtělo. Bylo dlouho před revolucí, a tak jsem ze vzdoru vykřikovala, že nechci žádné vzdělání, když jsou doktoři filozofie v kotelnách.

Vaše matka žila vědou, ale vy jste úplně opačný typ, takže problémy přicházely zákonitě. Urovnaly se časem?

Pořád jsme každá jiná, což je poznamenané dobou, ve které jsme žily. Ona byla přesvědčena, že se má dítě zařadit a rozhodně na sebe neupozorňovat. Třeba než jsem šla na gympl, donutila mě ostřihat si moje hodně dlouhé vlasy, abych prý neprovokovala učitele. Vždycky věděla nejlíp, co je pro mne "dobré".

Jste si jistá, že vy dáváte dětem větší svobodu?

Určitě, moje děti tu nejsou od toho, aby naplňovaly rodičovské touhy. Ale někdy se přesto slyším, že argumentuji stejně jako máma - hlavně když mám stres. Kluci udělají blbinu, kterou bych jindy pominula, ale najednou začnu ječet: Proč jsi neuklidil ty hračky, já nebudu za služku! Děti na mne všechny tři udiveně koukají a já v záblesku pochopení začnu vysvětlovat, proč se chovám jako šílenec.

Ještě zpátky k dobám, kdy vám bylo osmnáct. Předpokládám, že jste se snažila rychle osamostatnit.

Jasně, moc jsem chtěla studovat vysokou někde za Prahou, abych byla na koleji, ale to doma neprošlo. Tehdy nebyla ani možnost pronajmout si s kámošem byt, vydělávat na brigádách peníze a k tomu studovat, a tak vedla cesta k samostatnosti přes manželství.

A váš první manžel...

...je uzavřená kapitola.

NELITUJU NIČEHO...

Několikrát jsem vás slyšel nadšeně chválit babičku. Máte s ní něco společného?

S máminou maminkou, co umřela v pětadevadesáti? Obě jsme berani, takže podobné povahy, byl to spiklenecký vztah. Babička věděla o všem první, o láskách, snech, i o prvních sexuálních záležitostech.

Měla moderní názory?

Dost... Mám doma sochu, akt mladé ženy. Erotická záležitost datovaná rokem 1919. Ta dívka je babička v osmnácti. Když mě to překvapilo, suše vysvětlila, že tenkrát prostě byla jiná doba, podle ní naprosto úžasná.

I když kolem ní proburácely dvě velké války?

To je pravda, její nejoblíbenější bratr přežil pochod smrti, ale pořád to bylo tak, že válka jednou skončí a bude se žít dál. Ale normalizace, ve které jsem vyrůstala já, už ji děsila. Slavila jsem dvacetiny, když přišla s blahopřáním: "Kdybych ti mohla dát dárek, jaký chci, tak bych si to s tebou vyměnila, abys žila v době mého mládí a já v tomhle bezčasí." Dívala jsem se na ni zase nechápavě, ale donutila mě tou větou přemýšlet.

A? Litujete, že jste se narodila roku 1962?

Nelituju ničeho... Spoustu dnů jsem v životě probrečela a zpětně si říkám, že jsem se mnohdy měla rozhodnout jinak, třeba když mě společník okradl o peníze nebo mě zklamali někteří kamarádi, ale nic bych nechtěla vrátit. Možná mě to zachránilo od ještě větších průšvihů v budoucnosti.

V MUŽÍCH SE MOC NEVYZNÁM

Váš současný manžel vyrůstal v Německu. Je na něm výchova v úplně odlišném prostředí znát?

Ale jo - vždycky poví, co si myslí. Není jako typický Čech, který má ve zvyku lichotit "tobě to tak sluší", i když si myslí úplný opak. Alex řekne: "Tohle se mi nelíbí, proč to máš na sobě?" A úplně nesnáší otrávené prodavače nebo protivné číšníky - lidi, co dělají svou práci, za kterou jim platíte, a oni jsou očividně znechucení, že po nich něco chcete.

Projevuje se někdy ve vašem vztahu, že jste prožila velkou část dětství bez otce?D

nes mi to pánbůh vrchovatě odplatil, mám dva syny a manžela, ale teprve teď si uvědomuju, kolik toho o mužských nevím... Když jsme začali žít s Alexem, často mě štvalo, že dělá spoustu věcí jinak než já. Až teď na synech jsem pochopila, že jsou to věci obecně mužské. Na druhou stranu, Alex vyrůstal jen s otcem, takže já ho asi taky občas děsím.

Co myslíte, že mají muži společného?

Malý staví kostky, já ho volám k večeři, a on pořád staví. Zavolám ho podruhé, potřetí a staví dál. Dojdu až k němu, on zvedne nadšený pohled a řekne - "to je vysokánská věž!". Stejně jako když si jeho táta čistí hole. Prostě jsem dlouho nevěděla, že když je chlap zabraný do práce, vůbec neposlouchá. Holky to takhle nemají.

Pořád mluvíte, jako byste léta nežila s prvním mužem.

Tam to bylo složitější... Opravdu se k tomu manželství nechci vracet.

ŽIJU ZA SVOJE

S manželem nemáte obvyklý vztah, on je opravdu často mimo republiku. Přišlo v říjnu zadostiučinění, když vyhrál velký turnaj v Paříži?

To byl úžasný zážitek, navíc jsem byla přímo tam. Ale strašně jsem se nervovala, protože už jsem v golfu viděla leccos, třeba jak šampion Van de Velde ztratil jasné vítězství na British Open... Takže dokud tribuny neaplaudovaly, nevěřila jsem.

Pak se slavilo?

Letěli jsme do Prahy narvaným letadlem a já prosila stevardy, aby Alexe posadili ke mně, protože vyhrál turnaj a teď je někde úplně vzadu. Tak ho vyvolali, nalili nám šampaňské, a pak jsme to znovu probírali celé, jamku po jamce.

Za vyhraný turnaj dostal váš muž prémii 230 000 dolarů. Teď přece můžete studovat filozofii, ezoteriku, to vás vždy zajímalo. Můžete taky sportovat... Ale vy pořád pracujete.

A zatím nepřestanu. Je příjemné mít Alexe jako jistotu, ale u nás to nefunguje tak, že když vyhraje turnaj, tak jsem ty peníze vydělala i já. Nechci být finančně závislá na partnerovi, na to už jsem velká.

SAMA GOLF HRAJETE?

Zkouším to až teď, když nejmenší syn trošičku povyrostl, začalo mě to bavit. Alex mi vždycky z nějakého turnaje volá, jak zabodoval, a já ho ani nenechám domluvit a líčím mu golf v Mariánkách. Jednou se mě zeptal: Tvůj golf je pro nás důležitější než můj? Tak jsem odpověděla: Pro nás asi ne, ale pro mne ano.

Pokud vím, dřív jste trávila volno spíš u koňů nebo v závodních autech.

Ale pak jsem pochopila, že koně a golf časově nejdou dohromady, protože Alex jezdit nikdy nebude, když musí trénovat i o dovolené. Takže je jednodušší hrát golf a mít k němu blíž.

Čtyřicetiletá moderátorka je narozená ve znamení Berana a říká, že její předností je smysl pro spravedlnost a nedostatkem impulzivní jednání.

Na vysoké škole vystudovala chemii, tu pak dokonce i učila, ale na konci roku 1989 se zúčastnila ještě pod jménem svého prvního manžela Všetečková konkurzu na moderátorku České televize. Byla přijata a brzy se v anketách stala jednou z nejsympatičtějších tváří obrazovky. Dnes uvádí s Pavlem Zunou Televizní noviny na Nově.

Je podruhé vdaná a jejím mužem je profesionální golfista Alex Čejka, který jako desetiletý zůstal s otcem v Německu. Z prvního manželství má třináctiletou Petru. S Alexem mají další dvě děti - čtyřletého Alexe a skoro dvouletého Felixe.

ODPOVÍDÁM DCEŘI NA MLČENÍ

Kdo s vámi párkrát mluví, všimne si, že často zmiňujete znamení zvěrokruhu. Věříte horoskopům?

Docela mě baví, i když nečtu ty novinové: Dneska si nedávej hořký čaj! a podobně. Ještě mnohem víc mě fascinuje Tarot nebo čínské věštby ze staré Knihy proměn I Ťing.

Vykládáte si budoucnost? Jak to v praxi vypadá?

Položím si otázku: třeba "mám změnit zaměstnání?", "mám si vzít tohohle člověka?" Potom si hodím mincemi, a jak padnou, sestavím hexagram. K němu je v knize komentář, který objeví odpověď dávno skrytou ve mně. Buď varuje, nebo podpoří mé rozhodnutí. Klíčové slovo je podvědomí.

Uf. Tomu by se vaše máma asi vysmála.

Určitě, ona třeba vůbec nedá na instinkt, ale já mu věřím. Ty obzory se ve mně otevřely kvůli Petře. Hodně jsem s ní komunikovala, už když byla ve mně, jela jsem třeba tři čtvrtě hodiny do práce autobusem a byla jsem napojena jen na ni, pořád jí něco vyprávěla. A když se ukázalo, že se porod nepovedl a my máme postižení (skutečně mluví o dceři a říká my), tak jsem vycítila její potřeby, a to platí pořád.

Jste na sebe napojeny jakoby telepaticky?

Kamarádka třeba sedí u nás doma a nechápavě říká: To je zvláštní, ty jsi Petře odpověděla, i když ona nic neřekla.

Nechtěl jsem se na Petru moc ptát, zdálo se mi, že to je citlivé. Ale když jste o ni začala... jak se dcera má?

Bude jí čtrnáct, jezdí na koni, plave a už se zajímá o reálné lásky, ne o ty plakátové, Dana Hůlku nebo Petra Muka. Vozím ji každé ráno do speciální školy za Prahou, kde je šťastná. Zrovna tam se spolužáky vyráběli nějaké vánoční dárky, tak jsme si tam s kamarádkou jely nakupovat.

NEMUSÍM SE MODLIT ZDRÁVAS

Jen málo lidí, kteří se nechají v šestadvaceti pokřtít, se o deset let později zabývá čínskými věštbami...

Můj křest byl začátek cesty - měla jsem nezodpovězené otázky a hledala na ně odpověď. Ta první byla katolický Bůh a kostel, ale pak přišly pochyby, jestli je to všechno poklekání a zpívání potřeba.

Takže přijetí křtu byl omyl.

V žádném případě, byl to začátek. Jen se k respektování desatera a vyšších principů nemusím zpovídat a desetkrát se modlit Zdrávas, aby mi bylo odpuštěno.

Jsou pro vás v současném rozpoložení důležité zprávy, které stále ještě uvádíte? Jednou státní rozpočet, podruhé rakouské volby... Díváte se na to, i když zrovna nemáte službu?

To snad ani nesmím říkat...

Takže nedíváte.

Pavel Zuna mi vždycky vynadá. Ale podle mne má všechno svoji zákonitost, a co lidi přitahujou svými myšlenkami, to se přihodí. Takže beru události, jaké jsou, a nepitvám se v nich. Už si říkám: Nech to plynout, uvidí se... Blízký je mi jeden z principů pocházejících z Číny - konej nekonáním, jednej nejednáním.

Neboli mouchy, snězte si mě?

Spíš ráno je moudřejší večera. Rozhodně se už nezboří svět, když mi třeba někdo nedá rozhovor, který moc chci. Počkám si. Vždyť už za dva dny mi situace může nahrát.