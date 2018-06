Mirka Čejková míří do Londýna, bude z ní studentka

Modely prezentovaly letošní finalistky Miss ČR, které se procvičily před blížícím se finále. Čejková novým tvářím v modelingu spolu s ostatními nadšeně tleskala, ale v porotě Miss by prý zasednout nechtěla.

"Nerada bych posuzovala fyzickou krásu osmnáctiletých holek, pro mě jsou krásné ženské v úplně jiné věkový kategorii. Jsou to ty, které jdou na cestě životem přede mnou a tím mě motivují, třeba paní architektka Jiřičná. Prostě takové ženské, které jsou už rozsvícené nějakým vnitřním světlem a životem, co mají za sebou. Z nich na mě dýchá životní optimismus," filozofuje.

Sama zrovna svůj život radikálně změnila. Jak přiznává, neměla by k tomu odvahu, nebýt změn ve zpravodajství TV Prima. "Tou televizí jsem proběhla velmi rychle, zejména konec byl rychlý," směje se nedávné zkušenosti. "Částečně se o to zasloužil můj muž svou upřímností a musím mu dát za pravdu, protože zatím co já jsem měla pocit, že se se mnou hraje fér hra, tak Marek pochopil, o co tam běží. Tím jsou ovšem pro mě v televizi zavřené dveře. To mi ale zase otevřelo dveře věnovat se novým aktivitám," přiznává Čejková.

K novým aktivitám patří především studium na prestižní londýnské škole, kde by se měla zdokonalovat v takzvaném koučinku. V Čechách bude ovšem muset nechat rodinu. "Dcera Petra je už dospělá a klukům je jedenáct a osm, tak už taky nejsou malí. Samozřejmě nebýt manžela, nikam bych nejela. Vlastně náš vztah byl zatím vnímaný, že já podporuju jeho, takže teď má tu šanci mi to vrátit a já mu jsem vděčná," chválí Marka Víta.

Pokud by se ale Čejková na obrazovku někdy vrátila, tak určitě v jiné poloze než dosud. "Samozřejmě někdy v budoucnosti by bylo spojení zajímavé nabídky a mých televizních zkušeností možné, ale v lepší kvalitě. Muselo by jít o pořad, který má větší smysl. Zprávy jsou pro mě už opravdu uzavřená kapitola," uzavřela Čejková.