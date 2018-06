Koučka Mirka Čejková: Psychopata už teď poznám

„Koučink mě vždycky zajímal, jen bylo pořád víc „důležitějších“ věcí. Poprvé jsem se s ním setkala už před lety, když jsem zase jednou zabloudila ve svém vlastním životě. Všichni měli tisíce rad, co by dělali na mém místě, a i když ty rady vypadaly rozumně, rozhodnutí uvést je do praxe ze mne vyprchalo hned za prvním rohem. Pak mi jednou jeden kamarád ve Státech místo rad začal pokládat otázky a já najednou věděla, co udělám a proč, a hlavně opravdu jsem to udělala. A takhle funguje koučink,“ říká Čejková.

Díky své nové profesi se jinak dívá i na nepovedené manželství s Markem Vítem.

„Dnes samozřejmě umím rozpitvat celý ten příběh, chápu, proč se to stalo, vzala jsem si z toho, co bylo třeba. Předně jsem pochopila, kam až vás může dovést, když sami pro sebe ztratíte cenu a necháte si líbit věci, které by si k vám v jiné situaci nikdo nedovolil,“ říká.

Pomáhá jí to ale i jinde než ve vztazích s muži. „Mimo jiné jsem se naučila detekovat psychopaty. V mocenských strukturách a v politice obecně je jich zvýšené procento,“ dodává Čejková.

Mirka Čejková si Marka Víta vzala v roce 2005, když byl ve vězení za milionové podvody. Rozvedli se v roce 2011. Čejková ho obvinila z domácího násilí.

Čejková byla vdaná celkem třikrát. První manželství s podnikatelem Všetečkou skončilo rozvodem, o němž věděli jen jejich společní přátelé. Rozvod s druhým manželem, golfistou Alexem Čejkou, s nímž má dva syny Alexe a Felixe, už byl medializován. Moderátorka Čejku obvinila z týrání. Kromě synů má Čejková ještě dceru Petru, která je mentálně postižená.