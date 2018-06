Mirka Čejková: Budu se bránit

* Na první pohled to pod tím oblečením nevidím, takže se musíte přiznat sama: Ztloustla jste?

Ne, myslím, že ne. Byla jsem zrovna s dětmi na horách a dávala lyže do auta, když nějaká paní, která tam zametala chodník, volá na svého manžela: "Miloši! Pocém! Paní Čejková vůbec není tlustá!!" Tak jsem se až zpětně dozvěděla, že o mně napsali, že jsem tlustá.

* A bez sexu.

Jo, to napsali taky.

* A jste?

Tak... když má někdo partnera ve vězení, je logicky bez sexu.

* Jak ty články bere vaše sedmnáctiletá dcera Petra?

Peťka chodí do speciální školy pro mentálně postižené děti a tam jí je naštěstí necpou. Jediné, co se kdysi dozvěděla z novin, bylo, že budu mít další miminko, o které jsem pak přišla.

* Co té zprávě Peťka říkala?

Na miminko se těšila.Kdyby bylo na ní měli bychom doma mateřskou školu.

* A malý Saša a Felix?

Saša, který teď chodí do první třídy, si bohužel přeslabikoval poslední článek, který mě vzal nejvíc a v němž mi právník mého muže vzkazuje, že bych se měla nechat vyšetřit na psychiatrii, že se neumím postarat o děti a bůhvíco. "Co to je psychiatrie? A proč je v novinách velkej Alex?" ptal se mě Saša. Mluvili jsme o tom... a pak jsme stáli v Delvitě u kasy a on mi povídá: "Hele, mami, nezlob, nebo já řeknu policajtům, že se o mě nestaráš, a oni mi tě seberou." Pokladní se na Sašu otočila a řekla: "Tady máš žvýkačku a nezlob mámu." Ale on nezlobí. Jen to nechápe. Řekl mi, že mě chtěl rozesmát.

* Proč ho necháte, aby si ty články četl?

Slabikoval si to u benzinové pumpy. "Hele, mami, ty jsi tady!" Pak se ptal. Myslím, že je lepší dětem věci vysvětlit než strčit noviny do koše a říct, že to nic není. Už jsem jim musela říct, jak přišli na svět, měli jsme debaty o smrti, když nám umřel pes. A když odešel jejich táta, zkoušela jsem jim namluvit, že má moc práce, ale děti nejsou hloupé, takže přišla na řadu taky pravda.

Vězení, to je takový hotel

* Vašeho přítele Marka Víta zavřeli pár dní před Štědrým dnem, tak ani nevím, jestli se mám ptát, jaké to byly Vánoce.

Byly super.

* Cože, to myslíte vážně?

Vážně. Prostě normální Vánoce. Nemám je moc ráda, protože si pamatuju z dětství tu nervozitu, kdy se sezve celá rodina, ničeho se nesmíte dotknout, stále vás okřikují a pak úderem páté se dospělí převlíknou a vyhlásí dobrou náladu. Já to nenávidím! Ale samozřejmě jsem v tom jako manželka pokračovala. Letos jsme osiřeli pět dnů před Vánocemi, a tak jsem neměla chuť někoho zvát. Ale ne že bych si natáhla tepláky a řekla: Kašlem na to. Ne, děti měly mámu, která prostřela bílý ubrus, rozestavěla svícny a všelijaké ty blbiny, oblékla si šaty, dokonce i večerní boty, které mi pak sežrala naše Nelina.

* Jak jste dětem vysvětlila to vězení?

Řekla jsem, že Marek je v takovém hotelu, kde ho hlídají policajti, protože možná udělal něco špatnýho, a ven nepůjde, dokud se neukáže, jestli to udělal, nebo neudělal. Slovo vězení nepadlo, protože moje děti viděly vězení nedávno ve středověkém skanzenu. Byl tam skřipec, koule na řetězu a Saša chtěl vyprávět hrůzné historky. Teď to slovo vězení fakt nešlo říct! (smích)

* Na to, že máte přítele na osm let ve vězení, se docela bavíme. Servírujete si ten smích záměrně?

Nemyslím, že je tam Marek na osm let. Když jsme spolu začínali chodit a noviny pátraly, co je zač, naznačil mi, že měl v minulosti problém se zákonem. Tenkrát jsem mu řekla, že mě to nezajímá a ať si to dá do pořádku.

* A to bylo všechno? Vážně vás nic víc nezajímalo? Neděláte si ze mě legraci?

Jsem zvyklá dávat lidem šanci, nejsem soudce. Marek mi taky neřekl všechno do detailů, mluvil o křivém obvinění. Za tu dobu, co žiju v médiích, znám dost lidí, kteří seděli nespravedlivě. Teď neobhajuju Marka, jen chci říct, že se můžeš do vězení dostat, když ti někdo skočí před auto. Každý den rádio hlásí, že Součkové hrozí deset let, Železný seděl, pak Lizner, u nějž jsem přesvědčena, že by musel být padlej na hlavu, kdyby ten podvod udělal právě tak. Markovu verzi o "zvláštních okolnostech" mi potvrdil právník i policie, tak jsem mu věřila.

* A neidealizujete si ho? Když to řeknu tak, jak to vidím z novin, je to lump, podvodník, vyžírka - a že by byl kdovíjak přitažlivý, no nevím. Nebo jsem zaujatá?

Nevím. Tuhle kapitolu jsem na chvíli zavřela a dala do ní záložku. Popsala jsem stohy papíru stovkami otázek, na které bych od Marka chtěla znát odpověď.

* Vy mu píšete otázky?

Když vám v jedné minutě odvede policie člověka, který tvrdil, že má všechno vyřešený, tak je tam hodně velký prostor na otázky.

* Stejně by mě zajímalo, čím vás tak přitahoval.

Marek mě v zásadě nepřitahoval. Když jsem se vrátila z Ameriky bez Alexe a všechny noviny psaly o opuštěné Čejkové, bylo to stejné, jako bych si dala inzerát. Kdekdo mě zval na kafe a chtěl utěšovat. Jenže jakmile v tom byl podtón zájmu a sexu, měla jsem úplný blok. Pak se objevil Marek...

* ... a uhnal vás.

Jen tak kroužil okolo, byla s ním sranda, nic nechtěl a pomáhal. Přijel se svým synem, vzal kluky ven, na fotbal... Najednou byl doma někdo, komu se mohl Saša svěřovat, na což jsem jinak byla já, ale protože holt nečurám vestoje, některý věci syn s mámou neřeší. Tuhle se Saša zeptal: "Přijde Marek? Já bych mu chtěl něco říct." Takže můj vztah s Markem byl spíš vztahem z rozumu.

* To zní obzvlášť pikantně.

No jasně (smích), z dnešního pohledu v tom moc rozumu není. Fotogenickej tedy, jak jste říkala, taky není, je na fotkách příšernej. Příšernej! A když jsem ho viděla poprvé, ještě koktal, takže jsem si říkala: Tohle teda ne! (rozesměje se.) Ale má charizma, přitahuje lidi a jen jsem žasla, kolik ženských kolem něj krouží.

Na kaviár ty peníze nejsou

* Vypadá to, že Mirka Čejková má prostě na muže smůlu. Je tak, s prominutím, pitomá, nebo je to nějaká osudová přitažlivost?

Je to vždycky stejné. Na začátku je ten mužskej okouzlenej, pak začne vztah a on se začne projevovat jako vlastník, mám pocit, že si mě omotává, soutěží o pozici a snaží se srazit mé sebevědomí. Když mě Alex učil golf, spílal mi, že to by už zvládl i idiot. Já přitom kdovíjaké sebevědomí nemám, máma mi vždycky říkala, že jsem malá a mám krátké nohy. Taky jsem z rozvedené rodiny, kde mě vedli k tomu, že chlapa si musí ženská zasloužit, takže jsem do těch vztahů šla vybavená příšerným způsobem.

* Možná je s vámi těžké žít. Není chyba u vás?

Asi taky.

* A kde?

Nevím. Dlouhou dobu jsem čekala na toho pravýho, o němž dodnes nevím, jak by měl vypadat. Miluju ty začátky, ale jakmile začneme sdílet jednu kuchyň, už to není to, co jsem si představovala. Věřím teorii, že život nám dává zkoušky, a když to zvládneš, pustí tě dál, když ne, tak ti to zopakuje. Pak se stane, že má někdo třetího alkoholika - a možná je to i můj případ. Kamarádka mi říkala, že si budu muset dát na dveře ceduli: Přijít můžeš, odejít musíš! A najednou jsem se neohlídla a Marek tam byl. Potřebovala jsem ho kvůli dětem. I Alex mě dostal tím, že se skvěle choval k postižené Peťce z mého prvního manželství.

* Jak daleko je vlastně rozvod s Alexem?

Soud mi přiřkl dvacet tisíc měsíčně na ruku, z nichž můžu platit jídlo, šaty, dovolenou. Pak je školné: u Alexe 35 tisíc měsíčně a u Felixe o něco míň. A k tomu spoření na jejich účet, které spravuje soud a které vychází z nadstandardních příjmů mého manžela. Fakt není na to, abych jedla kaviár. Výsledek je to, co lidi nadzvedává ze židle: 150 tisíc na Alexe a 120 tisíc na Felixe.

* Teď si připadám skoro jako krkavčí matka, když dětem neplatím tak drahé školy. Potřebují je k životu?

Tu školu vymyslel Alex. Je mezinárodní a vyučuje se v ní v angličtině. A co teď: mám dát Sašu ze školy, ve které je spokojený? Umí skvěle jazyk, miluje domácí úkoly a těší se, co jim řekne paní učitelka, která respektuje i to, že Saša je fakt hodně živé dítě. Prostě tyhle děti se narodily tomuto otci, který jim dával akorát to, co bylo za peníze, a vybral školu, aby uměly anglicky a on se za ně nemusel stydět. A když odejde, neznamená to, že se máme sebrat a začít žít úplně jinak. Jestliže Alex vydělává tři miliony měsíčně, může přece svým synům zaplatit školu za třicet tisíc.

* Není to nefér vůči Peťce?

Péťa je mentálně postižená holčička, která je šťastná i díky tomu, že jsme jí našli dobrou soukromou školu v Unhošti. Peníze tu vyvážilo úsilí takovou školu vůbec najít. A samozřejmě jí s mým prvním mužem Tomášem spoříme, protože nějakou rezervu bude potřebovat. Berte to tak, že Peťka má na rozdíl od kluků oba rodiče, kteří se o ni střídavě starají. Řešíme s ní její první lásky, je to normální puberťačka, která propadla šílenství SuperStar, miluje Sámera, Tomáše Savku a taky má neustále provolaný kredit na mobilu.

Chtěla bych noc s andělem

* Z čeho vlastně žijete?

Píšu, občas moderuju. Dostala jsem zakázku udělat pro zahraniční společnost srovnávací studii televizních kanálů v postkomunistických zemích a starých dobrých demokraciích. Naopak řadu zakázek jsem nedostala, protože já přece peníze nepotřebuju. To je ale stará písnička. Ještě když jsem byla s Alexem a dělala na Nově, pamatuju si, jak přišel na poradu kolega a řekl: "Tak Čejka včera bral dvě stě tisíc dolarů!" Aby jako bylo jasné, že až se budou rozdělovat odměny, já je opravdu nemám zapotřebí.

* Nechybí vám televize?

Ne, nejsem fascinovaná obrazovkou. Kdybych byla, tak bych z ní třikrát neodešla.

* A já myslela, že to bylo umění odejít v nejlepším.

Odcházela jsem v nejlepším, protože už to začínala být rutina. Teď jsem měla nabídku ještě od Líby Šmuclerové, abych se vrátila, ale já nechtěla. Zprávy, ze kterých jsem odešla, se nezměnily, to by se člověk vracel v čase. Bavilo by mě něco, jako je v televizi Noc s andělem. Takový živý noční pořad, late night show, kde se můžete bavit o všem. Svým způsobem mi vlastně ta kampaň v novinách pomohla: když se člověk na něco druhého ptá, musí si umět představit, že na takovou otázku odpovídá sám. A o mně už napsali všechno.

* Myslíte, že byste teď se svým obrazem zazobané a hysterické manželky vyhrála anketu o nejoblíbenější ženu obrazovky?

Asi ne.

* Jak se vlastně žije v domě za patnáct milionů a se třemi auty v garáži?

To by bylo milé, kdyby stál třicet, ale byl za po lovinu. Žije se v něm blbě, když jen energie stojí přes půl milionu ročně. Dům musíte udržovat, opravovat, bazén je vypnutý, protože na jeho vytápění vážně nemáme. Dům byl postavený nesmyslně, nikde žádné dveře, tak žijeme s klukama nahoře ve třech pokojíčcích, kde je teplo. Nemůžu ten dům pronajmout ani prodat, protože je společným jměním manželů, které se bude dělit soudní cestou. Auta jsou v garáži a já za ně platím povinné ručení a nemůžu je prodat, protože jsou předmětem společného jmění manželů...

Alex vzal obálku a sypal na mě peníze

* Nevěřím, že vás ani trochu ty peníze nezkazily. Tak schválně, umíte si představit týden v horské boudě, kde jsou společné sprchy?

Tak tohle už mám dohodnutý! V Peci jsem objevila chalupu, ve které jsem vyrůstala, záchod je na chodbě a chci, aby tam mí kluci jeli. Ano, měla jsem na začátku manželství s Alexem radost, že si můžu hezky zařídit bydlení, ale nakonec to zase narazilo na náš rozdílný vkus. Obrázek zhýčkané manželky taky není úplně přesný, peníze nejsou všechno a někdy kvůli nim vztah naopak nefunguje. Vzpomínám, jak Alex po nějaký hádce vyndal obálku, otočil ji dnem vzhůru, já seděla na posteli, na hlavu mi padaly peníze a on říkal: "Tohle je pro tebe, tohle všechno já pro tebe dělám!" Pochopila jsem, že už se nikdy nemůžeme potkat v tom, co oba chceme.

* Nenapadlo vás někdy, že nejlepší mužský vašeho života byl ten první?

Ne ne, Tomáš je skvělej a zodpovědnej chlap, na můj příběh se dívá jako na nějaký film, s nímž nemá nic společného kromě toho, že toho hlavního hrdinu, toho cvoka, zná ze všech nejlíp a nikdy by ho myslím nenechal ve štychu. Bohužel jsme narazili u Peťky: pro něj bylo její postižení důvod, proč nemít další děti, a pro mě to bylo přesně naopak. Kromě toho bych mohla (opět se rozesměje) vyndat seznam jeho špatných vlastností! Taky jsme mívali vzrušené debaty, ale on uměl přinést kytku a říct promiň, a já se zase neumím dlouho zlobit. Pak ale přišla Peťka a běžné situace vytlačily jiné nečekané problémy.

* Vztah s Markem pokračuje dál?

Ten, který byl, skončil. Jestli po jeho návratu z vězení začne nový, nevím. Tohle není případ, kdy ti muže odvede gestapo a kdy je morální povinnost čekat, jako se to stalo mé babičce. Nevím, co z toho, co se o Markovi tvrdí, je pravda, nevím, co dokáže vysvětlit a napravit. Možná jsem naivní, ale neumím si představit, že by vědomě někoho okradl, ale jestli se namočil do nějakých obchodů, nevím. A pokud to všechno pravda je, pak vědomě poškodil mé děti, protože jim teď bude chybět, vědomě mi zkomplikoval situaci při rozvodu a vrátil mě do titulků jako psychopatickou milenku kriminálníka.

Zelená vdova? Nikdy!

* Když jsem vás kdysi potkala na ulici v centru Prahy, a to už je nějakých deset let, jen jsem si povzdechla: taková krásná ženská, která se pořád směje a které hvězdy přejou! A pak se dočtu, že chodíte k psychiatrovi a polykáte prášky. Jaká jste doopravdy?

Já bych ze svého života nevyměnila nic. Dodnes vidím ty prachaté manželky, ty zelené vdovy, jak sedí s brilianty proti mně, zrovna se vrátily z Malediv, no, to teď asi není zrovna dobrý příměr, tak řekněme třeba z Aspenu - a v jejich vyprávění není život, není tam lesk v očích, je tam jen to, že na to mám. Manžel jim nalinkoval život výměnou za ekonomickou jistotu, a tak se starají o domácnost a pak vám řeknou, že jsou nešťastné a vyhaslé a že žárlí, protože jejich chlapi jsou obklopeni mladými asistentkami. Tak před tímhle jsem dveře zabouchla. Mám zodpovědnost za sebe a za děti a cítím se silnější. Jasně, občas na děti zakřičím a pak si s výčitkami čtu knihy o výchově, občas přijdou smutná období, ale suma sumárum mám obrovskej pocit štěstí.

* Tak proč jste na začátku brečela?

(Na několik dlouhých vteřin se odmlčí a jezera v očích jsou tu zas) Protože to tam pořád je. Protože jediný, co na tom nechápu, je to, proč se to musí odehrávat veřejně. Je to můj život, a přesto o mně může kdokoli napsat cokoli a ono to padne na úrodnou půdu, protože je to postavené na lidské závisti a to funguje. Tohle je výsledek (na stůl hodí čtyři anonymní dopisy, které jí přišly toho rána a jejichž pisatelé jí spílají do čubek a zlodějek). To pak přijedeš na hory a od vedlejšího stolu se ozve: "Cože? Ona je tu taky?" Nejdřív si řeknete, že nad tím vším mávnete rukou. Ale když to trvá rok... Budu se bránit.

Mirka Čejková

Dvaačtyřicetiletá Mirka Čejková léta sbírala trofeje coby nejoblíbenější ženská tvář obrazovky. Nejdříve v České televizi, později na Nově. Její soukromý život je naopak plný zvratů. První manželství se rozpadlo kvůli postižení dcery Petry. Druhé s golfistou Alexem Čejkou jí přineslo dva syny, Sašu a Felixe, ale i ten zkrachoval. Nový přítel Marek Vít, s nímž Čejková čekala své čtvrté dítě, byl krátce před Vánocemi odsouzen za několikamilionové podvody. Ve vězení má strávit osm let, dva roky si už odseděl.