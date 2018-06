Klíče od bytu teď nikomu dávat nechci, říká Čejková plánující návrat

Je v životě Mirky Čejkové nějaký nový muž?

Jsou takoví v hledáčku, ve frontě, nevím. Mám kolem sebe spoustu mužů a nemyslím si, že v této chvíli chci někomu dávat klíče od vlastního bytu.

Že by ponaučení z posledního manželství s Markem Vítem?

Myslím, že to nebylo jen o vztahu, spíš o tématu, které se týká spousty žen. Je to primárně o tom, proč se člověk do takového vztahu dostane a kde je ten důvod. Ten důvod je většinou ztráta vlastní hodnoty. Sebereflexe je tedy větší, než jen tohle ponaučení, všechny moje zkušenosti jsou k nezaplacení.

Není to nějaké vaše vztahové prokletí?

To ne, tady jde o výběr. Já jsem taková záchranářka, mám sílu bojovat i o někoho jiného než sama o sebe. To se dělo, nicméně tu druhou padesátku můžu prožít jinak.

Potkali jsme se na křtu kalendáře Proměny, jehož hlavním tématem byly tarotové karty. Necháváte si někdy vykládat?

Já si sama vykládám.

A s jakým úspěchem?

Skoro všechno vychází. Není to klasický výklad, ale spíš si tahám karty, které mi něco ukazují a naznačují.

Mirka Čejková s bývalým manželem Markem Vítem

Láska se tam objevila?

Já jsem si teď vykládala na projekty, dokonce mě to varovalo před nějakou spoluprací, která se ukázala jako ne úplně perspektivní. Chlapík tam je taky. Dokonce mě zastavila na ulici cikánka, drapla mě za ruku a řekla: ´Přichází cizinec´. A pak jsem šla na představení Anny Šiškové, poslouchala její krásnou slovenštinu a říkala si: ´Slovák je taky cizinec?´ Tak nevím.

Co vás teď živí?

Pořád pracuju jako kouč, učím na školách, učím ve firmách, obchoduju a občas se podívám i do televize.

Že by návrat Mirky Čejkové?

Nevím, jestli se blíží návrat, ale jsou nějaká oslovení, teď přišlo nějaké další, zrovna jsme dělali kamerovky, tak uvidíme. Je to celoplošná televize, sice jsem pomáhala stavět zpravodajský projekt, ale zprávy jako takové jsou pro mě uzavřenou kapitolou.

Je pro vás televize drogou?

Určitě ne, pro mě to je spíš obrovský posun. Když jsme začínali, měli jsme úplně jiné pocity, bylo po revoluci a říkali jsme si, jak velký smysl to má. Teď se to posunulo k daleko většímu vkusu většinového diváka a je to taková show.