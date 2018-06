Mirjam Landa zapřáhla v novém muzikálu vlastní dceru

I když Landa spolu se svým manželem, zpěvákem Danielem Landou, vychovává ještě pětiletá dvojčata Rozálii a Roxanu, šanci dobýt "prkna, která znamenají svět", zatím dostala jen desetiletá Anastázie. "Dvojčátka se ptala, proč tam nehrajou. Tak jsem jim říkala, že mají chodit na tanec a na zpěv a že se Dalmatin bude hrát určitě spoustu let. Takže až jim bude tak deset let, můžou tam nastoupit a vystřídat Stázku," vysvětlovala Mirjam absenci svých dvou mladších dětí.

Stázka má podle jejích slov průpravu pro vystupování na veřejnosti, navíc prý poctivě prošla konkurzem, kde se ze sta dětí vybralo pouhých patnáct. Anastázie získala hlavní dětskou roli.

"Dcera od svých čtyř let krasobruslí, takže má velkou průpravu. Navíc je na tanec. Je to velká náhoda, netušila jsem, že to takhle dopadne. Byla pozvaná na konkurz, chtěla tam jít. Zkoušeli jsme děti z tance, uměla tancovat, zkoušeli jsme je ze zpěvu, a náhoda, Stázka uměla i zpívat," smála se Landová.

Práce s vlastní rodinou ale není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Režisérka přiznává, že svou dceru nešetří a má jí pořád co vytýkat. "Ona se pořád cítí ukřivděná, že jsem na ni přísná. Ale ona hraje hlavní dětskou roli, která je tam vlastně jediná, a ostatní děti hlavně tancujou, takže trénují s choreografkami. Stázku tam mám na starosti já jako herečku. Dělá samozřejmě spoustu chyb a na můj vkus je o sobě strašně přesvědčená a myslí si, že je úžasná. Takže jí vysvětluju, že to tak není," řekla iDNES.cz Landa.

Autorka hudebního filmu Kvaska, na jehož motivy vznikl i muzikál Touha, si zatím není jistá, jestli dceru jednou obsadí do některého ze svých "velkých" muzikálů. "To záleží na ní, musí být dobrá. Potenciál asi nějaký má. Ale zatím je to tak, že u dítěte třeba při zpěvu člověk leccos odpustí, což v Touze nejde. Takže by tam rozhodně být nemohla, protože je nedisciplinovaná. Ale třeba se to změní, doufám," dodala Mirjam, jejíž nový rodinný muzikál Bílý Dalmatin bude v pražském Divadle Palace k vidění od 19. dubna.