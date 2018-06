Mirjam Landa omlouvala manžela

"Dan pracuje na nové desce a on je takový, že jakmile by měl na programu ten den jinou věc, nemohl by se soustředit. Od rána by řešil, že má večer někde být. Odmítl si i vyzvednout doklady. Trochu mě to sice mrzelo, ale chápu to," říká režisérka.

Do Kalichu Mirjam Landa brzy přinese divadelní zpracování svého filmového debutu Kvaska. "Zatím to píšu, někdy v březnu proběhnou konkurzy a na scénu chceme muzikál uvést v září. Pracovat na filmu a na divadelním představení je samozřejmě jiné, ale já mám ráda oboje. Myslím, že teď mě bude bavit divadlo, když se mu budu věnovat, ale pak se zase budu hrozně těšit na film," míní režisérka, která prý moc nestíhá odpočívat. Navíc má doma tři dcery. Nejstarší Stázka mimochodem na premiéře nechyběla.

V zákulisí se po Krysaři, který se bude hrát v Kalichu týden, rozdával alkohol. Zdeněk Podhůrský, který alternuje s Tomášem Traplem roli Osudu a hrát bude až v pátek a v sobotu, byl v hledišti jako divák a svým kolegům přinesl něco na oslavu premiéry. "Zjistil jsem, že tady lidi většinou rádi pijí fernet, tak jsem se snažil trefit do vkusu. Přinesl jsem tři a také nějaký nový druh fernetu pro ženský," uzavírá Podhůrský.