Děti jdou jinou cestou než jsem šla já s Danem, říká Mirjam Landa

Vzpomenete si, jaké životní události vás doprovázely při prvním Krysařovi?

My jsme tenkrát jezdili s Danem na motorce do divadla, neměli jsme děti, byli jsme svobodní. Byli jsme v pohodě. Nebyly mobilní telefony, digitalizace. Byl to nádherný život. Sportovali jsme. Hezky se na to vzpomíná.

Co herci? Od první premiéry se toho asi hodně změnilo.

Jediné, v čem mám trochu déja vu, že herci dělají úplně stejné chyby jako tenkrát. Což je zajímavé a opravdu to tak je. Mají stejné problémy.

Přijde vám, že jste více striktní na některé věci?

Je to přesně obráceně. Je to tak, že jsem daleko víc v pohodě a už netrvám na některých věcech, na kterých bych trvala tenkrát. Vím, že to stejně nemá smysl. Mám teď větší nadhled, cítím se lépe. Právě možná díky zkušenostem jsem ve větším klidu.

Proč se vrátil Krysař zpátky do divadla?

Zaslouží si to už jen z toho důvodu, že je to nádherné a úžasné dílo. Ale také proto, že je tam spoustu aktualit, co se týče dnešního světa. Jsou tam dialogy a písničky, které by se daly zazpívat přímo do obličeje některým politikům. Doufám proto také, že se přijdou podívat.

Neříkali jste si s manželem, že by si zahrál alespoň v jednom představení?

Já myslím, že Dan absolutně nemá touhu si zahrát. Lidé se vždy ptají a myslí si, že je to pro něj něco úžasného. On naopak nemá ani čas, ani z toho nemá požitek. Říkal, že nesnášel být hercem, když mu někdo říkal, co má dělat.

Co vaše děti? Nemají touhu po hraní? Přece jenom v tom vyrůstají.

Vyrůstají v tom, ale touhu nemají vůbec. Až je mi to líto, protože si říkám, že určitě nějaký talent mají, ale chtějí se vydat úplně jiným směrem.

Jste taková ta maminka, co jim do toho mluví?

Každá máma chce, aby její dítě bylo šťastné, zabezpečené a tak. Tedy trochu říkám svůj názor, ale samozřejmě to rozhodnutí nechávám na nich. Hlavně když máme teprve jednu osmnáctiletou. Je to na ní, ale malinko do toho mluvím.

Daniel Landa

Vidíte v ní sebe? Že je například divoká po vás?

Ne. Vůbec. Kdybych nevěděla, že jsem ji porodila, tak mi přijde, že mi vůbec není podobná. Teď se chystá odstěhovat. My jsme rádi, protože máme malý dům a uvolní se nějaké místo. U nás je každý metr čtvereční dobrý.

Vám se docela dobře daří uchránit si soukromí. Je to těžké?

Myslím si, že lidé, kteří jsou v bulváru, často informace posílají sami. Já si bulvár třeba ani nekupuji, nezajímá mě to. Kamarádi mi už dávno přestali posílat tyto články, protože jsem říkala, že to nechci vidět a číst. Možná je to tím, že to zbytečně nešíříme. Neřešíme to a nereagujeme na to.

Co je vám kromě Krysaře umělecky blízké?

Pro mě byla pocitově největší věc Kvaska, z které bylo i muzikálové představení Touha. Naučila jsem se tam tolik profesí. Bylo to úplně úžasné životní období. Na to velmi ráda vzpomínám. Ale mám v plánu spoustu věcí do budoucna, které teď právě po Krysaři chci začít zase dělat. Poslední dva roky jsem se starala víc o děti, protože jsou teď ve věku, kdy potřebují více péče než malé děti. Je třeba je trochu kontrolovat, být k dispozici, být na telefonu. Musela jsem i často do Německa.

Co vás teď čeká?

Teď po premiéře chci napsat jeden scénář k filmu. Pokud s tím budou producenti souhlasit, tak to bude scénář k filmu na základě muzikálového představení Tajemství.

Mirjam Landa s dcerami

Je obnovený Krysař v něčem nový, jiný? Změnili jste něco?

Nejsou změněné texty ani hudba. Je tam ale daleko víc tance. I herci, kteří jsou všichni noví, až na dva, přináší do toho tu dnešní dobu. Máme tam v podstatě samé mladé lidi, za což jsem velmi ráda. Oni jsou takoví hrubší a myslím, že přesně odráží dnešní dobu. Pro mě je to rozhodně jiné. Má to jiné tempo.

Je něco, co v obou muzikálech muselo zůstat, protože jste to tak chtěla?

Některé věci jsou takzvaná klasika a klasika by se neměla měnit. Nedá se ani vylepšit. Jsou tam aranže vrahů - slavní vrazi, které kdysi hráli Michal Suchánek a Richard Genzer. V podstatě se dá říct, že herci dělají do dneška totéž a nechci to měnit, i když jsem jim na začátku nabízela, že mohou něco zkusit a že jestli to bude lepší, přijmu to. Ale nic lepšího jsme nenašli. I když pár takových prvků tam je.

Mluvíte o tom s herci? Jsou nějaké detaily, které necháváte na nich?

Bohužel, je takovým faktem, že když něco nabídnete, nic moc od herců nepřijde. Jsou výjimky, ale těch geniálních herců je na světě málo, takže pojďme si na rovinu říci, že většina herců geniálních není. Když mám štěstí, zahrají to, na čem se domluvíme nebo co společně najdeme. Málokdo přijde s nějakým opravdu fakt dobrým nápadem.