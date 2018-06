Krize u Landových? Režisérka Mirjam promluvila jen v šifrách

"Stále opakuju, že o soukromí nebudu mluvit, protože by to asi málokdo pochopil. Teď jsem tady ve Špindlu a co bude, bude," uvedla bez dalších podrobností Mirjam Landa, z jejíž slov bylo cítit, že vše v pořádku zřejmě nebude.

Špindlerův Mlýn, kam vyrazila s kamarádkou, pojala jako odpočinek. Režisérka se ale nikdy netajila tím, že s lyžemi příliš nekamarádí. O to větší překvapení bylo, když si na ně stoupla.

"Moje kamarádka mi minulý týden vyprávěla, že se chystá do Špindlu a že hledá doprovod. Ještě, než jsem řekla, že přece nelyžuju, namítla jsem, že sníh je letos sotva v Rakousku, natož 160 kilometrů od našeho bydliště. Hned mě přerušila: 'Špindl je teď právě jediné místo, kde se dá lyžovat až do dubna'. A kámoška byla opravdu chytřejší. Přijely jsme sem a už na mě čekal instruktor. Tak mi začalo bušit srdce a šla jsem si půjčit lyže," směje se Landa.

Odpočinek uvítala i proto, že ji čekala sobotní premiéra muzikálu Rent v pražském Kalichu. Na práci se těší. Děj prý stojí za to.

"Slovo "rent" znamená v angličtině nájem. A právě o zaplacení nájmu hodně jde. Skupina mladých lidi se snaží prosadit se na tomhle světě, ale život v New Yorku je krutý. Společně sní. Pomáhají si, milujou se, žarlí na sebe. Opravdu ze života," dodala Mirjam Landa.