Miranda ze Sexu ve městě: Být lesbou jsem si zvolila

Podle Nixonové je homosexualita u naprosté většiny lidí věcí, kterou si nemůžou vybrat, to však není její případ. Před současnou partnerkou Christine Marinoni žila patnáct let s Dannym Mozesem, s nímž má patnáctiletou dceru Samanthu a devítiletého syna Charlieho.

Cynthia Nixonová si kvůli roli ve hře Wit na Broadwayi vyholila hlavu (leden 2012).

"Hovořila jsem nedávno před homosexuálním publikem a má řeč obsahovala větu: 'Byla jsem heterosexuální a byla jsem homosexuální. A homosexuální je lepší.' Oni se snažili tu větu změnit, protože tvrdili, že to znamená, že může být homosexualita volbou. Pro mě je to volba. Chápu, že pro mnoho lidí není, ale pro mě je to volba. Nikdo nemáte právo definovat moji homosexualitu," řekla herečka v rozhovoru pro list New York Times.

Nixonová prý chápe, že určitá část homosexuální komunity je zaměřená na to, aby druzí jejich orientaci nevnímali jako volbu. Protože v případě, že by to volba byla, pak by se mohli změnit. Herečka také vyvrátila tvrzení, že žila s mužem, protože netušila, že je lesbou.

Cynthia Nixonová s dětmi a přítelkyní Christine Marinoni

"Mám pocit, že si lidé myslí, že jsem chodila v nějaké mlze a nevěděla, že jsem homosexuální, což mě velmi uráží. Připadá to urážlivé mně a také to považuju za urážlivé pro všechny muže, s nimiž jsem žila," dodala Nixonová, která je zasnoubená s výtvarnicí Christine Marinoni a mají jedenáctiměsíčního syna Maxe (více zde).