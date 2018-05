Miranda Kerrová má s miliardářem Evanem Spiegelem syna

Miranda Kerrová a Evan Spiegel dali synovi, který se narodil v pondělí 7. května deset minut před půlnocí, jméno Hart. Informoval o tom portál TMZ.

„S Evanem jsme spolu byli už nějaký čas a Flynn povídá, kdy budeme mít brášku nebo sestřičku? A my na to, nejprve se musíme vzít. Den po svatbě přiběhl do ložnice a říká, mami, už je uvnitř? Tak mu říkám, miláčku, dej tomu chvíli čas!“ vyprávěla nedávno Kerrová o tom, jak se na miminko nejvíce těší syn Flynn, jehož má s britským hercem.

Za Spiegela se Kerrová provdala loni v květnu po dvou letech randění. A prý spolu neměli do svatební noci sex, protože zakladatel Snapchatu je konzervativní.

„Nepoužívám antikoncepci. Dítě zatím neplánujeme. Ne do svatby. Můj partner je velmi konzervativní. Nemůžeme… chci říct, prostě počkáme,“ tvrdila Kerrová před svatbou.