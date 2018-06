Kerrová: Se snoubencem jsme spolu ještě nic neměli. Čekáme do svatby

„Zatím ne. Ne do svatby. Můj partner je velmi konzervativní,“ přiznala modelka pro The Times s tím, že i na sex si musejí nechat zajít chuť. „Nemůžeme to dělat. Víte, prostě čekáme.“

Modelka má s bývalým manželem, britským hercem Orlandem Bloomem, šestiletého syna Flynna.

Svého nynějšího snoubence poznala v roce 2014 na večeři módního domu Louis Vuitton. Miliardář Spiegel jí učaroval svou plachostí. „Říkala jsem si, že je moc milý, ale příliš mladý, aby mohl něco brát vážně. Začalo to pomalu a postupně. Divila jsem se, že má zájem. Ale když jsem mu dala najevo, že já ho mám, tak se začal velmi snažit. Dost si hlídá soukromí. Je velmi tajemný. A žije přítomností,“ prohlásila Kerrová.

Modelka dodala, že stejné je to i se Snapchatem, jemuž prý úplně podlehla. A byla by na něm závislá, i kdyby nepatřil jejímu snoubenci, který je nejmladším dolarovým miliardářem na světě.