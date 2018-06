Hubnutí Kerrové před přehlídkou: dřina, proteiny a zeleninové šťávy

Kerrové se po porodu syna podařilo zhubnout velmi rychle a začala brzy zase fotit. Teď už mu budou dva roky a modelka si štíhlost udržuje. Před přehlídkou prádla Victoria´s Secret se přesto necítila úplně nejlépe.

"Zesílila jsem trénink. Hodně jsem cvičila pilates, jógu, boxovala a zaměřila jsem se hodně na zadek a nohy. Taky jsem denně pila zdravé zeleninové šťávy a proteinové koktejly," prozradila modelka časopisu People.

Jinak je Kerrová vyznavačkou syrové bio stravy. "Mě nejvíce uspokojí jídlo, které je plné života, to je jídlo syrové, čisté a bio. My máme vlastní zahrádku v Los Angeles, takže tam chodím trhat čerstvou zeleninu. To miluju. Opravdu mi to dělá dobře, ty syrové enzymy. Miluju kapustu, špenát, fenykl, avokádo, ráda jím čisté věci," řekla Kerrová v interview časopis Women’s Fitness.

Její manžel Orlando Bloom ani syn Flynn ale hlady netrpí. Miranda Kerrová totiž hrozně ráda vaří.

Miranda Kerrová se synem Flynnem

"Miluju, když máme doma spoustu lidí, vařím pro ně a pořádáme večeře. Já vařím vše, ryby, pečeně, záleží to na tom, kdo přijde, nebo na co má můj manžel chuť. Já ráda věci připravuji, umím také výborný dezert panna cotta," dodala australská kráska.